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«Такие цены должны быть всегда, а не только перед Новым годом»: таксисты Новосибирска — о пробках и высоких тарифах

Несмотря на подскочившую стоимость поездок, заработать извозом много не удается

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По словам водителей, чтобы заработать сейчас нормальную сумму, им приходится быть на смене по <nobr class="_">14–16 часов</nobr>

По словам водителей, чтобы заработать сейчас нормальную сумму, им приходится быть на смене по 14–16 часов

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Пять таксистов Новосибирска высказались о пробках, пассажирах и агрегаторах

В Новосибирске — предновогодний ажиотаж. Пробки даже днем редко опускаются ниже 7 баллов, а последнее время заторы держатся стабильно на уровне 8 баллов. В это время стоимость поездок на такси подскочила в 2–3 раза.

Мы поговорили с водителями и узнали, удается ли им зарабатывать сейчас, как реагируют пассажиры на цены и как ведут себя агрегаторы при высоком спросе.

Павел: «Время поездок сейчас увеличилось в два-три раза»

Сейчас пробки, всё стоит, и ты даже не успеваешь съездить за клиентами. Цена в вечерний час пик в принципе нормальная, но не устраивает то, что не сделаешь много работы, потому что стоишь в пробке. По заработку в итоге выходит практически то же самое, что зарабатываешь без часа пик. Сейчас успеваешь сделать только один заказ за час, который стоит 300–400 рублей, вместо 3–4 заказов.

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Цена поездок поднялась из-за того, что машин свободных нет на линии, они все в пробках стоят. А это, конечно, очень тяжело. Но ситуация почти такая же, как в прошлом году. Люди ездят достаточно активно. Есть и длинные, и короткие поездки. Но больше первых. На короткие поездки раньше ездили студенты. Сейчас их мало.

Клиенты жалуются сначала: «А что так дорого?» А когда уже едут, то понимают, почему такая сумма, потому что поездка занимает 1,5 часа. Бывает и час. А раньше это занимало 20–30 минут. Время поездок сейчас увеличилось в два-три раза.

Анна: «Ценой возмущается каждый второй, может, третий»

Что утром, что вечером, когда пробки — не заработаешь. К женщине за рулем в принципе отношение так себе. А сейчас все на нервах. Так что достается. Но открытых скандалов не было. Сейчас больше длинных поездок. Люди готовы час потратить в пробке, например в поездке на левый берег с правого, но не ехать на метро. Короткие поездки стараются студенты всегда заказывать. Сейчас такого практически нет.

Ценой возмущается каждый второй, может, третий. Обычно пожимаешь плечами или молчишь. Себе дороже спорить. Заработок чистый в пределах 1–1,5 тысячи рублей. В обычные дни можно столько же заработать, при этом расходы будут на машину меньше — сейчас, когда в пробке стоишь, бензин жжешь.

Евгений: «Есть адекватные пассажиры, а есть и те, кому и 100 рублей — дорого»

Отвратительно себя ведут агрегаторы, особенно «Ситимобил», — коэффициенты не дает. Там есть такая вещь, что если заказываешь через приложение, то коэффициент 2,1 или 2,5, а если по телефону, то максимум коэффициент 1,1. То есть копеечный. Все этим пользуются и смеются над водителями, что мы как дурачки за копейки ездим. И пассажиры, и служба поддержки смеются прямо в глаза. По приложению за три остановки ценник будет 200 рублей, а по телефону — 100 рублей. Бывает и больше разница.

Приходится брать заказы, иначе они снимают мотивацию, а это те же деньги. Начали подачу на заказ раздавать за 6–10 километров. Людей это тоже раздражает. Откажешься — тоже потеря мотивации. Мне всегда удается подзаработать, есть свои хитрости. Но с таким отношением агрегатор лишится всех водителей. Я точно после Нового года отклею их логотип.

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Бывает, конечно, нервничают люди. Есть адекватные, которые понимают, что цена из-за спроса и пробок. А есть и те, кому и 100 рублей дорого. Раньше они не могли себе позволить такси, а когда цены были низкими, чувствовали себя как баре.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в «Ситимобил» с просьбой объяснить разницу в цене поездки при заказе по телефону.

Андрей: «Заказывают до больницы и до «МЕГИ»

Пробки сжирают не только время, но и заработок. Из-за них почти не зарабатываем нормально. Сейчас люди разделились на четыре категории. Первые едут до больниц. Очень часто заказывают, думаю, что это связано с пандемией как-то. Вторые едут до метро, чтобы сэкономить скорее время, чем деньги. В час пик сейчас утром и вечером даже короткие поездки стоят по 200–300 рублей. Третьи едут за покупками, скорее всего, за подарками. Чаще едут в «МЕГУ». Бывает, что и в «Ауру» — но реже. Четвертые просто перемещаются между жилыми домами или едут в офис — это, как всегда, самая большая группа пассажиров.

Не слишком часто слышу недовольство ценой. Человек видит цену сразу и думает, готов он столько потратить или нет. Люди стали понимать больше, что это сервис ставит стоимость поездки, а не водитель. Но отдельные экземпляры всё же возмущаются. Это те, кто привык за 100 рублей полгорода проехать.

Руслан: «Очень много аварий с такси, потому что люди по 16 часов работают»

Обычно график я себе составляю 12-часовой. Бывает, доходит и до 14 часов, но стараюсь так не работать, потому что тяжело. Цены в принципе смешные на такси. 15 лет назад поездки дороже были, чем сейчас. Сейчас коэффициент горит, и это более-менее нормальные цены. Но они должны быть такими всегда, то есть не только перед Новым годом.

Подзаработать сейчас не получается. Цены не компенсируют расходы, и один заказ сейчас выполняется намного дольше, чем обычно. Заработок может даже меньше быть, чем обычно. А есть еще такие агрегаторы, как «Ситимобил». У них, если человек вызывает такси по телефону, у него, неважно какая пробка, будет коэффициент всего лишь 1,1. И тот, кто заказывает через приложение, может заплатить в три раза больше за ту же самую поездку, нежели тот, кто позвонил. Я считаю, что это очень несправедливо. А агрегатор говорит: «Извините. Везите. Нас это не волнует». Недавно час и 20 минут стоял в пробке за 270 рублей — я чуть в обморок не упал от этой суммы и расстояния в 15 километров.

Вчера пассажирка сказала, что если будут такие цены, как сейчас, то будет меньше пассажиров и мы будем меньше зарабатывать. Это не так. Я буду зарабатывать столько же, только буду работать 8 часов, а не 12–14. И безопасность повысится на дорогах. Очень много аварий с такси, потому что люди и по 16 часов работают. Устают, естественно.

Ранее мы рассказывали, что повышенные коэффициенты приложения такси показывают утром, начиная с 06:30, и во второй половине дня, начиная с 16:30. Агрегаторы объясняют это встроенными алгоритмами, а среди повышающих коэффициентов называли загруженные дороги и высокий спрос.

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Новый годпробкитакси
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