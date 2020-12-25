«Такие цены должны быть всегда, а не только перед Новым годом»: таксисты Новосибирска — о пробках и высоких тарифах

Пять таксистов Новосибирска высказались о пробках, пассажирах и агрегаторах
В Новосибирске — предновогодний ажиотаж. Пробки даже днем редко опускаются ниже 7 баллов, а последнее время заторы держатся стабильно на уровне
Мы поговорили с водителями и узнали, удается ли им зарабатывать сейчас, как реагируют пассажиры на цены и как ведут себя агрегаторы при высоком спросе.
Павел: «Время поездок сейчас увеличилось в два-три раза»
Сейчас пробки, всё стоит, и ты даже не успеваешь съездить за клиентами. Цена в вечерний час пик в принципе нормальная, но не устраивает то, что не сделаешь много работы, потому что стоишь в пробке. По заработку в итоге выходит практически то же самое, что зарабатываешь без часа пик. Сейчас успеваешь сделать только один заказ за час, который стоит
Цена поездок поднялась из-за того, что машин свободных нет на линии, они все в пробках стоят. А это, конечно, очень тяжело. Но ситуация почти такая же, как в прошлом году. Люди ездят достаточно активно. Есть и длинные, и короткие поездки. Но больше первых. На короткие поездки раньше ездили студенты. Сейчас их мало.
Клиенты жалуются сначала: «А что так дорого?» А когда уже едут, то понимают, почему такая сумма, потому что поездка занимает
Анна: «Ценой возмущается каждый второй, может, третий»
Что утром, что вечером, когда пробки — не заработаешь. К женщине за рулем в принципе отношение так себе. А сейчас все на нервах. Так что достается. Но открытых скандалов не было. Сейчас больше длинных поездок. Люди готовы час потратить в пробке, например в поездке на левый берег с правого, но не ехать на метро. Короткие поездки стараются студенты всегда заказывать. Сейчас такого практически нет.
Ценой возмущается каждый второй, может, третий. Обычно пожимаешь плечами или молчишь. Себе дороже спорить. Заработок чистый в пределах
Евгений: «Есть адекватные пассажиры, а есть и те, кому и 100 рублей — дорого»
Отвратительно себя ведут агрегаторы, особенно «Ситимобил», — коэффициенты не дает. Там есть такая вещь, что если заказываешь через приложение, то коэффициент 2,1 или 2,5, а если по телефону, то максимум коэффициент 1,1. То есть копеечный. Все этим пользуются и смеются над водителями, что мы как дурачки за копейки ездим. И пассажиры, и служба поддержки смеются прямо в глаза. По приложению за три остановки ценник будет 200 рублей, а по телефону — 100 рублей. Бывает и больше разница.
Приходится брать заказы, иначе они снимают мотивацию, а это те же деньги. Начали подачу на заказ раздавать за
Бывает, конечно, нервничают люди. Есть адекватные, которые понимают, что цена из-за спроса и пробок. А есть и те, кому и
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в «Ситимобил» с просьбой объяснить разницу в цене поездки при заказе по телефону.
Андрей: «Заказывают до больницы и до «МЕГИ»
Пробки сжирают не только время, но и заработок. Из-за них почти не зарабатываем нормально. Сейчас люди разделились на четыре категории. Первые едут до больниц. Очень часто заказывают, думаю, что это связано с пандемией как-то. Вторые едут до метро, чтобы сэкономить скорее время, чем деньги. В час пик сейчас утром и вечером даже короткие поездки стоят по
Не слишком часто слышу недовольство ценой. Человек видит цену сразу и думает, готов он столько потратить или нет. Люди стали понимать больше, что это сервис ставит стоимость поездки, а не водитель. Но отдельные экземпляры всё же возмущаются. Это те, кто привык за
Руслан: «Очень много аварий с такси, потому что люди по 16 часов работают»
Обычно график я себе составляю
Подзаработать сейчас не получается. Цены не компенсируют расходы, и один заказ сейчас выполняется намного дольше, чем обычно. Заработок может даже меньше быть, чем обычно. А есть еще такие агрегаторы, как «Ситимобил». У них, если человек вызывает такси по телефону, у него, неважно какая пробка, будет коэффициент всего лишь 1,1. И тот, кто заказывает через приложение, может заплатить в три раза больше за ту же самую поездку, нежели тот, кто позвонил. Я считаю, что это очень несправедливо. А агрегатор говорит: «Извините. Везите. Нас это не волнует». Недавно час и
Вчера пассажирка сказала, что если будут такие цены, как сейчас, то будет меньше пассажиров и мы будем меньше зарабатывать. Это не так. Я буду зарабатывать столько же, только буду работать
Ранее мы рассказывали, что повышенные коэффициенты приложения такси показывают утром, начиная с 06:30, и во второй половине дня, начиная с 16:30. Агрегаторы объясняют это встроенными алгоритмами, а среди повышающих коэффициентов называли загруженные дороги и высокий спрос.