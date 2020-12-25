«Такие цены должны быть всегда, а не только перед Новым годом»: таксисты Новосибирска — о пробках и высоких тарифах

В Новосибирске — предновогодний ажиотаж. Пробки даже днем редко опускаются ниже 7 баллов, а последнее время заторы держатся стабильно на уровне 8 баллов . В это время стоимость поездок на такси подскочила в 2–3 раза .

Мы поговорили с водителями и узнали, удается ли им зарабатывать сейчас, как реагируют пассажиры на цены и как ведут себя агрегаторы при высоком спросе.

Павел: «Время поездок сейчас увеличилось в два-три раза»