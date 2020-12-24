Новосибирская область получит более миллиарда на строительство дорог вокруг нового ЛДС

Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно еще
— Принято решение о выделении средств Новосибирской области на обеспечение транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене
Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского, дорог рядом с ней, в том числе на дамбе Октябрьского моста, а также от Лыщинского до пляжа «Наутилус». Кроме того, на эти деньги построят дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль арены с заездом на дамбу моста.
Деньги поступят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД).
Также поддержано решение направить средства на реконструкцию автомобильной дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в 2021 году —
На строительство моста через Обь в рамках государственно-частного партнерства в 2023 году выделяется
В начале декабря стало известно, что власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который бы соединил проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Такое решение приняли из-за его высокой стоимости.