Новосибирская область получит более миллиарда на строительство дорог вокруг нового ЛДС

Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно еще 1,1 миллиарда рублей для строительства дорог к новому ЛДС.

— Принято решение о выделении средств Новосибирской области на обеспечение транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене 600 миллионов рублей в 2021 году и 590 миллионов рублей в 2022 году, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского, дорог рядом с ней, в том числе на дамбе Октябрьского моста, а также от Лыщинского до пляжа «Наутилус». Кроме того, на эти деньги построят дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль арены с заездом на дамбу моста.