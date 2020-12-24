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Новосибирская область получит более миллиарда на строительство дорог вокруг нового ЛДС

Деньги регион получит в 2021 и 2022 годах

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Возведение арены идет по плану

Возведение арены идет по плану

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Новосибирская область получит из федерального бюджета дополнительно еще 1,1 миллиарда рублей для строительства дорог к новому ЛДС.

— Принято решение о выделении средств Новосибирской области на обеспечение транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене 600 миллионов рублей в 2021 году и 590 миллионов рублей в 2022 году, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского, дорог рядом с ней, в том числе на дамбе Октябрьского моста, а также от Лыщинского до пляжа «Наутилус». Кроме того, на эти деньги построят дорогу от пляжа «Наутилус» вдоль арены с заездом на дамбу моста.

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Деньги поступят по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД).

Также поддержано решение направить средства на реконструкцию автомобильной дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар в 2021 году — 200 млн рублей, в 2022 году — 400 млн рублей, в 2023 году — 11,9 млн рублей.

На строительство моста через Обь в рамках государственно-частного партнерства в 2023 году выделяется 2,1 млрд рублей.

В начале декабря стало известно, что власти Новосибирска отказались от строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, который бы соединил проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Такое решение приняли из-за его высокой стоимости.

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ЛДСбюджетстроительство дорог
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