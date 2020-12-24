Тысячи человек едва не остались без важной заправки: как отреагировали власти и что говорит «Газпромнефть»

После статьи НГС заправку в селе Веселовское хотят сохранить
После публикации НГС сразу два министерства Новосибирской области написали письма в «Газпромнефть» из-за предстоящего закрытия заправки в селе Веселовское Краснозёрского района. А в самой компании заявили, что сейчас идут переговоры с потенциальным арендатором.
Эту заправку уже пытались закрыть из-за нерентабельности в
Нужно сохранить доступность бензина
В администрации губернатора и правительства Новосибирской области (в департаменте информационной политики) журналисту НГС сообщили, что АЗС
— В соответствии с требованиями действующего законодательства создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, в том числе розничной торговли автомобильными бензинами, находится в компетенции органов местного самоуправления, — ответили корреспонденту НГС в администрации.
Поэтому Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО направило письмо главе Краснозёрского района Новосибирской области Оксане Семёновой. Власти потребовали сохранить доступность бензина для местных жителей.
Письмо о сохранении автозаправки министерство направило и в адрес генерального директора AO «Газпромнефть-Новосибирск» Андрея Терентьева.
— Решение вопроса о сохранении автозаправки находится на контроле в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, — сообщил заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.
«Затраты на бензин увеличатся более чем на
От закрытия заправки пострадали бы и школьные автобусы. Министерство образования Новосибирской области тоже направило письмо в адрес Оксаны Семёновой и обращение к собственнику A3С ПAO «Газпромнефть», учитывая «социальную значимость вопроса».
— На территории, обслуживаемой указанной A3С, ежедневно школьными автобусами осуществляется подвоз
Оказалось, что, если заправку закроют, сильно вырастут расходы на бензин.
— При закрытии A3С затраты на бензин для школьных автобусов, который оплачивается за счет средств местного бюджета Краснозёрского района Новосибирской области, увеличатся более чем на
Реакция «Газпромнефти»
Через три дня после публикации НГС, в понедельник, 21 декабря, жители села сообщили журналисту, что закрытие заправки отложили до марта
— АЗС № 92, расположенная в селе Веселовское, а/д Р-382 (329-й км, справа), продолжает работу в штатном режиме. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными арендаторами, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».
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