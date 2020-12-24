Тысячи человек едва не остались без важной заправки: как отреагировали власти и что говорит «Газпромнефть»

После публикации НГС сразу два министерства Новосибирской области написали письма в «Газпромнефть» из-за предстоящего закрытия заправки в селе Веселовское Краснозёрского района. А в самой компании заявили, что сейчас идут переговоры с потенциальным арендатором.

Эту заправку уже пытались закрыть из-за нерентабельности в 2015 году , но тогда ее отстояли депутаты. Если ее закроют, как и обещали, в январе или позже, то жителям 15 сел (а это минимум 7 тысяч человек) придется ездить за бензином за 70–150 километров .