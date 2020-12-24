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Тысячи человек едва не остались без важной заправки: как отреагировали власти и что говорит «Газпромнефть»

После публикации НГС два министерства отправили письма с просьбой сохранить заправку

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Власти признают социальную значимость заправки

Власти признают социальную значимость заправки

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После статьи НГС заправку в селе Веселовское хотят сохранить

После публикации НГС сразу два министерства Новосибирской области написали письма в «Газпромнефть» из-за предстоящего закрытия заправки в селе Веселовское Краснозёрского района. А в самой компании заявили, что сейчас идут переговоры с потенциальным арендатором.

Эту заправку уже пытались закрыть из-за нерентабельности в 2015 году, но тогда ее отстояли депутаты. Если ее закроют, как и обещали, в январе или позже, то жителям 15 сел (а это минимум 7 тысяч человек) придется ездить за бензином за 70–150 километров.

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Нужно сохранить доступность бензина

В администрации губернатора и правительства Новосибирской области (в департаменте информационной политики) журналисту НГС сообщили, что АЗС № 92 AO «Газпромнефть-Новосибирск» в селе Веселовское Краснозёрского района пользуются жители семи муниципальных образований Краснозёрского и Карасукского районов.

— В соответствии с требованиями действующего законодательства создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, в том числе розничной торговли автомобильными бензинами, находится в компетенции органов местного самоуправления, — ответили корреспонденту НГС в администрации.

Поэтому Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО направило письмо главе Краснозёрского района Новосибирской области Оксане Семёновой. Власти потребовали сохранить доступность бензина для местных жителей.

Письмо о сохранении автозаправки министерство направило и в адрес генерального директора AO «Газпромнефть-Новосибирск» Андрея Терентьева.

— Решение вопроса о сохранении автозаправки находится на контроле в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, — сообщил заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики Сергей Нешумов.

«Затраты на бензин увеличатся более чем на 270 тысяч рублей»

От закрытия заправки пострадали бы и школьные автобусы. Министерство образования Новосибирской области тоже направило письмо в адрес Оксаны Семёновой и обращение к собственнику A3С ПAO «Газпромнефть», учитывая «социальную значимость вопроса».

— На территории, обслуживаемой указанной A3С, ежедневно школьными автобусами осуществляется подвоз 84 детей из семи населенных пунктов в три школы. В случае ее закрытия отдаленность от ближайшей действующей A3С составит: Зубковское муниципальное образование — 62 км, Светловское — 68 км, Лотошанское — 53 км, Веселовское — 40 км, Нижнечеремошинское — 28 км, — отметил заместитель министра образования Юрий Савостьянов.

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Сейчас эта заправка удобно расположена по сути посередине между Краснозёркой и Карасуком

Сейчас эта заправка удобно расположена по сути посередине между Краснозёркой и Карасуком

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Оказалось, что, если заправку закроют, сильно вырастут расходы на бензин.

— При закрытии A3С затраты на бензин для школьных автобусов, который оплачивается за счет средств местного бюджета Краснозёрского района Новосибирской области, увеличатся более чем на 270 тысяч рублей (за год. — Прим. ред.). Boпpoc взят на контроль Министерством образования Новосибирской области, — передали в министерстве.

Реакция «Газпромнефти»

Через три дня после публикации НГС, в понедельник, 21 декабря, жители села сообщили журналисту, что закрытие заправки отложили до марта 2021 года. Эта информация поступила самим сотрудникам заправки.

— АЗС № 92, расположенная в селе Веселовское, а/д Р-382 (329-й км, справа), продолжает работу в штатном режиме. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными арендаторами, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».

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«Газпромнефть»заправкасёлаВеселовское
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