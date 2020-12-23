«Куплю вертолет, недорого»: Новосибирск днем сковали 8-балльные пробки — о чем водители пишут в снегопад

Новосибирск сковали 8-балльные пробки из-за снегопада и мелких ДТП
В Новосибирске сегодня, 23 декабря, с самого утра на дорогах растянулись огромные пробки. Сервис 2gis показывает 8 баллов — такая ситуация началась с 8 утра и продолжается до обеда.
На левом берегу серьезные заторы собрались в районе площади Труда, улицы Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. На правом берегу пробки растянулись на Большевистской, Кирова, Взлетной и Красном проспекте.
Ситуацию осложняют не только множество небольших ДТП, но и сильный снегопад.
Водители не стесняются в выражениях и делятся своим мнением о сложившейся ситуации.
В Новосибирске в предновогодние дни резко подскочила стоимость такси. Повышенные коэффициенты приложения показывают утром, начиная с 06:30, и во второй половине дня, начиная с 16:30. Агрегаторы объясняют это встроенными алгоритмами и повышающими коэффициентами, в том числе загруженными дорогами и высоким спросом.