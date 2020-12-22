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Цены на новосибирское такси подскочили в 2–3 раза — дождаться машину утром и вечером стало очень сложно

Даже за короткую поездку теперь придется отдать больше 100 рублей

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Не хотите переплачивать? Выбирайте сейчас общественный транспорт

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Цены на такси в Новосибирске выросли в 2–3 раза

В Новосибирске в предновогодние дни резко подскочила стоимость такси. Повышенные коэффициенты приложения показывают утром, начиная с 06:30, и во второй половине дня, начиная с 16:30. Агрегаторы объясняют это встроенными алгоритмами и повышающими коэффициентами, в том числе загруженными дорогами и высоким спросом.

— Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» в Новосибирске начинается от 69 рублей и включает в себя 6 минут поездки и 2 км. Финальная стоимость поездки формируется с помощью специальных алгоритмов динамического ценообразования. Чтобы назначить цену — справедливую как для пассажира, так и для водителя — алгоритмы учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки и прочее. Когда спрос увеличивается, цена может поползти вверх, поскольку задача умных алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Ситимобил».

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В «Яндекс.Такси» в ответе также сослались на алгоритмы:

— Стоимость поездки формируется из множества факторов, в том числе — пробок на дорогах и спроса на такси, которые в декабре традиционно растут. Спрос на такси в отдельных районах периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез, — ответили в пресс-службе сервиса.

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Достаточно длинный маршрут от Ленина до Есенина ранее через сервис «Яндекс.Такси» стоил в пределах 250 рублей даже вечером. Сейчас&nbsp;— более 340 рублей

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таксицены на такси
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