Цены на новосибирское такси подскочили в 2–3 раза — дождаться машину утром и вечером стало очень сложно

Цены на такси в Новосибирске выросли в 2–3 раза
В Новосибирске в предновогодние дни резко подскочила стоимость такси. Повышенные коэффициенты приложения показывают утром, начиная с 06:30, и во второй половине дня, начиная с 16:30. Агрегаторы объясняют это встроенными алгоритмами и повышающими коэффициентами, в том числе загруженными дорогами и высоким спросом.
— Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» в Новосибирске начинается от 69 рублей и включает в себя 6 минут поездки и
В «Яндекс.Такси» в ответе также сослались на алгоритмы:
— Стоимость поездки формируется из множества факторов, в том числе — пробок на дорогах и спроса на такси, которые в декабре традиционно растут. Спрос на такси в отдельных районах периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент — это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез, — ответили в пресс-службе сервиса.
В апреле таксисты в Новосибирске устроили забастовку из-за действий агрегаторов на фоне повального сокращения заказов от населения из-за пандемии.