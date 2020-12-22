Цены на новосибирское такси подскочили в 2–3 раза — дождаться машину утром и вечером стало очень сложно

В Новосибирске в предновогодние дни резко подскочила стоимость такси. Повышенные коэффициенты приложения показывают утром, начиная с 06:30, и во второй половине дня, начиная с 16:30. Агрегаторы объясняют это встроенными алгоритмами и повышающими коэффициентами, в том числе загруженными дорогами и высоким спросом.

— Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» в Новосибирске начинается от 69 рублей и включает в себя 6 минут поездки и 2 км . Финальная стоимость поездки формируется с помощью специальных алгоритмов динамического ценообразования. Чтобы назначить цену — справедливую как для пассажира, так и для водителя — алгоритмы учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки и прочее. Когда спрос увеличивается, цена может поползти вверх, поскольку задача умных алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе «Ситимобил».

