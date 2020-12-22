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Тема дняМэрия ждет денег и идей от новосибирцев

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Новые белорусские автобусы выставили на площади Ленина — рассматриваем 7 фотографий

Ожидаются, что они выйдут на маршруты в январе 2021 года

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Всего город закупил 15 новых автобусов, но пока приехали только четыре

Всего город закупил 15 новых автобусов, но пока приехали только четыре

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В Новосибирск привезли четыре автобуса из Минска

В Новосибирск прибыла первая партия новых белорусских автобусов. Сегодня 4 машины торжественно презентовали на площади Ленина.

— В рамках пилотного проекта «Народный бюджет» Новосибирску было выделено 100 миллионов рублей на покупку 15 новых газомоторных автобусов по лизинговому договору. МАЗ-103965 2020 года выпуска будут направлены МКП «ПАТП № 4», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Вторая партия из 5 автобусов отправлена из Минска 21 декабря на накопительную площадку в Подольск в Московскую область. Оставшиеся шесть автобусов выедут из Минска ориентировочно 22 декабря. После этого все 11 автобусов одной колонной направят в Новосибирск.

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Все 15 автобусов будут работать на маршрутах № 54 и частично № 72, 68 и 36, они появятся на улицах города в течение января 2021 года.

Автобусы сегодня днем припарковали на площади Ленина

Автобусы сегодня днем припарковали на площади Ленина

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Всего мэрия закупила <nobr class="_">15 автобусов</nobr>

Всего мэрия закупила 15 автобусов

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Вскоре вторая и третья партия приедут на накопительную площадку в Подольск в Московскую область

Вскоре вторая и третья партия приедут на накопительную площадку в Подольск в Московскую область

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Из Московской области 11 оставшихся автобусов отправят в Новосибирск одной партией

Из Московской области 11 оставшихся автобусов отправят в Новосибирск одной партией

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На покупку автобусов мэрия потратила <nobr class="_">100 миллионов</nobr> рублей

На покупку автобусов мэрия потратила 100 миллионов рублей

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Все 15 автобусов будут работать на маршрутах <nobr class="_">№ 54</nobr> и частично <nobr class="_">№ 72</nobr>, 68 и 36

Все 15 автобусов будут работать на маршрутах № 54 и частично № 72, 68 и 36

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Этой осенью Новосибирск также получил троллейбусы из Твери. Городу ржавые машины передали бесплатно — мэрия оплатила только доставку и сделала небольшой апгрейд прибывшего транспорта. До конца года все 12 подаренных троллейбусов должны доставить в Новосибирск и выпустить на маршруты.

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автобусмэрия Новосибирскаобщественный транспорт
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