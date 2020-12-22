Новые белорусские автобусы выставили на площади Ленина — рассматриваем 7 фотографий

В Новосибирск прибыла первая партия новых белорусских автобусов. Сегодня 4 машины торжественно презентовали на площади Ленина.

— В рамках пилотного проекта «Народный бюджет» Новосибирску было выделено 100 миллионов рублей на покупку 15 новых газомоторных автобусов по лизинговому договору. МАЗ-103965 2020 года выпуска будут направлены МКП «ПАТП № 4 », — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

