Новые белорусские автобусы выставили на площади Ленина — рассматриваем 7 фотографий

В Новосибирск привезли четыре автобуса из Минска
В Новосибирск прибыла первая партия новых белорусских автобусов. Сегодня
— В рамках пилотного проекта «Народный бюджет» Новосибирску было выделено
Вторая партия из
Все
Этой осенью Новосибирск также получил троллейбусы из Твери. Городу ржавые машины передали бесплатно — мэрия оплатила только доставку и сделала небольшой апгрейд прибывшего транспорта. До конца года все 12 подаренных троллейбусов должны доставить в Новосибирск и выпустить на маршруты.