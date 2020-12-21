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Город встал: Новосибирск сковали 10-балльные пробки

Больше всего заторов образовалось на правом берегу

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Движение по многим улицам затруднено

Движение по многим улицам затруднено

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Уровень пробок в Новосибирске достиг 10 баллов

Вечером в понедельник, 21 декабря, на дорогах Новосибирска образовались 10-балльные пробки, которые сковали улицы города.

Длинные заторы образовались как на левом, так и на правом берегах. Больше всего движение затруднено на улицах Станционной, Фабричной, Большевистской, Ипподромской, Орджоникидзе, Нарымской, Богдана Хмельницкого. Также пробки образовались на съезде с Бугринского моста, полностью стоит Димитровский мост.

Так выглядит дорожная ситуация в Новосибирске на «Яндекс. Картах» — на карте видно большое количество аварий.

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дорожная ситуацияпробки 10 баллов
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