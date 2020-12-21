Город встал: Новосибирск сковали 10-балльные пробки

Уровень пробок в Новосибирске достиг 10 баллов
Вечером в понедельник, 21 декабря, на дорогах Новосибирска образовались 10-балльные пробки, которые сковали улицы города.
Длинные заторы образовались как на левом, так и на правом берегах. Больше всего движение затруднено на улицах Станционной, Фабричной, Большевистской, Ипподромской, Орджоникидзе, Нарымской, Богдана Хмельницкого. Также пробки образовались на съезде с Бугринского моста, полностью стоит Димитровский мост.
Так выглядит дорожная ситуация в Новосибирске на «Яндекс. Картах» — на карте видно большое количество аварий.
Весь день в Новосибирске валил снег и дул сильный ветер. Синоптики рассказали, когда в городе хотя бы ненадолго потеплеет.