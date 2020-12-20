Троллейбус перекрыл Октябрьский мост — в длинную пробку попала даже машина реанимации

В Новосибирске троллейбус перекрыл Октябрьский мост
В Новосибирске троллейбус развернуло на Октябрьском мосту — он перекрыл полностью все полосы для движения в сторону правого берега.
Инцидент произошел сегодня около
В ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС рассказали, что информация о происшествии к ним не поступала.
На прошлой неделе НГС рассказывал, что в Новосибирске неработающий светофор осложняет ситуацию на перекрестке Бронной и Прокопьевской. Читатель НГС пожаловался, что он отключен почти год и каждое утро мигает желтым, не регулируя потоки, а только осложняя ситуацию.