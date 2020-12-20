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Троллейбус перекрыл Октябрьский мост — в длинную пробку попала даже машина реанимации

Движение в сторону правого берега парализовано

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Водитель пытается справиться с ситуацией, но подключить троллейбус к контактной линии у него пока не вышло

Водитель пытается справиться с ситуацией, но подключить троллейбус к контактной линии у него пока не вышло

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В Новосибирске троллейбус перекрыл Октябрьский мост

В Новосибирске троллейбус развернуло на Октябрьском мосту — он перекрыл полностью все полосы для движения в сторону правого берега.

Инцидент произошел сегодня около 13:30. Длинную пробку на видео снял подписчик группы «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» — на нем видно, что в затор попала даже машина реанимации.

В ГИБДД Новосибирска корреспонденту НГС рассказали, что информация о происшествии к ним не поступала.

На прошлой неделе НГС рассказывал, что в Новосибирске неработающий светофор осложняет ситуацию на перекрестке Бронной и Прокопьевской. Читатель НГС пожаловался, что он отключен почти год и каждое утро мигает желтым, не регулируя потоки, а только осложняя ситуацию.

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пробкатроллейбус
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