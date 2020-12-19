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Росавтодор выделит больше 600 млн рублей на ремонт северного обхода Новосибирска

Работы выполнит единственный участник аукциона

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Специалистам предстоит заменить дорожное покрытие и водопропускные трубы, нанести разметку из термопластика, установить ограждения и выполнить другие виды работ

Специалистам предстоит заменить дорожное покрытие и водопропускные трубы, нанести разметку из термопластика, установить ограждения и выполнить другие виды работ

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Северный обход Новосибирска отремонтируют до октября 2021 года

Сибуправтодор (структура Росавтодора) направит 1 миллиард рублей на ремонт обходов Новосибирска и Юрги. Информация размещена на сайте госзакупок.

Из них 604,8 миллиона рублей выделят на ремонт участка с 24 км по 44 км северного обхода Новосибирска (трасса Р-254 «Иртыш»). Работы выполнит единственный участник аукциона — АО «Новосибирскавтодор». Срок завершения работ — до 22 сентября 2021 года. Специалистам предстоит заменить верхний дорожный слой и водопропускные трубы, нанести разметку из термопластика, установить барьерные ограждения и выполнить другие виды работ.

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В эту пятницу, 18 декабря, председатель российского правительства Михаил Мишустин открыл движение по реконструированному участку автодороги Р-254 «Иртыш» 1392–1422 км в Новосибирской области. Участок стал завершающим этапом проекта реконструкции трассы «Иртыш». Проект стартовал в 2015 году и был реализован за пять лет.

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ремонт дорогтрасса Р-254 «Иртыш»
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