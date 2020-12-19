Росавтодор выделит больше 600 млн рублей на ремонт северного обхода Новосибирска

Северный обход Новосибирска отремонтируют до октября 2021 года
Сибуправтодор (структура Росавтодора) направит
Из них 604,8 миллиона рублей выделят на ремонт участка с
В эту пятницу,
Работы выполнит единственный участник аукциона
Северный обход Новосибирска отремонтируют до октября 2021 года
Сибуправтодор (структура Росавтодора) направит
Из них 604,8 миллиона рублей выделят на ремонт участка с
В эту пятницу,
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