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Минтранс рассказал, почему в следующем году в Новосибирске не появится новых автовокзалов

Также пока неизвестно, когда начнут строить новую остановку для междугородних автобусов под Коммунальным мостом

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Сейчас в городе есть только один автовокзал

Сейчас в городе есть только один автовокзал

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Новосибирск останется без новых автовокзалов в 2021 году

В 2021 году в Новосибирской области не появится новых автовокзалов. Об этом сегодня, 18 декабря, на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

— На Гусинобродском шоссе открылся новый автовокзал. К сожалению, он в Новосибирске один. Сейчас закончилась работа по документам транспортного планирования, где предусмотрено строительство нескольких транспортно-пересадочных узлов. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы. Тот вокзал построен на деньги частного инвестора. Планы по строительству новых автовокзалов были такими же. Но много рейсов было сокращено, автобусы ездили полупустые, одно время на кемеровском направлении вообще были закрыты автобусы. Собственники понесли убытки. Поэтому в планах на 2021 год строительство автовокзалов не предполагается, — рассказал Анатолий Костылевский.

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Весной этого года мэр города Анатолий Локоть говорил, что новую остановку для междугородних автобусов хотят сделать под Коммунальным мостом. Точное место и сроки строительства глава города тогда не назвал. Площадку хотели строить также за счет средств инвестора.

В апреле здание автовокзала, которое работало на Красном проспекте, закрыли. Такое решение приняли в связи с тем, что у здания была низкая пропускная способность, также оно не соответствовало современным требованиям.

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе запустили в декабре 2019 года. НГС писал о том, как он работает через месяц после открытия. Главная проблема — как до него добраться.

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автобусыпандемиярейсы
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