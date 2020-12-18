Минтранс рассказал, почему в следующем году в Новосибирске не появится новых автовокзалов

Весной этого года мэр города Анатолий Локоть говорил, что новую остановку для междугородних автобусов хотят сделать под Коммунальным мостом. Точное место и сроки строительства глава города тогда не назвал. Площадку хотели строить также за счет средств инвестора.

В апреле здание автовокзала, которое работало на Красном проспекте, закрыли. Такое решение приняли в связи с тем, что у здания была низкая пропускная способность, также оно не соответствовало современным требованиям.



Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе запустили в декабре 2019 года. НГС писал о том, как он работает через месяц после открытия. Главная проблема — как до него добраться.

