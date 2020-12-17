На дороге под Новосибирском в середине декабря нанесли разметку — эксперт объяснил, можно ли так делать

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области объяснили, что в это время их подрядчик устранял дефекты, которые выявил инспектор ТУАД.

— Подрядчику было выдано предписание на обеспечение сохранности разметки и об устранении гарантийных дефектов, выявленных в ходе эксплуатационного контроля. Способ устранения дефектов подрядчик может выбрать самостоятельно, — рассказали корреспонденту в ТУАД.