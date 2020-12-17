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На дороге под Новосибирском в середине декабря нанесли разметку — эксперт объяснил, можно ли так делать

Оказалось, что на дороге нашли нарушения

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Нанесение разметки снял житель Новосибирска и выложил видео в группу Facebook

Нанесение разметки снял житель Новосибирска и выложил видео в группу Facebook

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На Краснояровском шоссе под Новосибирском нанесли дорожную разметку зимой

Под Новосибирском на Краснояровском шоссе 15 декабря дорожные рабочие наносили разметку, несмотря на снегопад и ветер. Нанесение разметки снял житель Новосибирска и выложил видео в группу Facebook «Альтернатива Нск».

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области объяснили, что в это время их подрядчик устранял дефекты, которые выявил инспектор ТУАД.

— Подрядчику было выдано предписание на обеспечение сохранности разметки и об устранении гарантийных дефектов, выявленных в ходе эксплуатационного контроля. Способ устранения дефектов подрядчик может выбрать самостоятельно, — рассказали корреспонденту в ТУАД.

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В ведомстве добавили, что проведение работ именно сейчас было вынужденным решением, так как по закону подрядчик должен устранить все дефекты после выдачи предписания.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков рассказал, что нанесение разметки в морозы не запрещено. Также быстро должен исправлять недостатки дороги и ее собственник, если, например, есть предписание ГИБДД.

— В предписаниях срок устранения обычно 10 дней. Нанесение разметки в такую погоду в принципе допустимо. Не будем забывать, что собственник дороги должен держать эту разметку круглый год. И нас, как пользователей дороги, не должно сильно волновать, какие погодные условия. Пусть хоть каждый день ее рисуют — главное, чтобы она была. И я считаю, что здесь только благо, что она появилась, — рассказал Вячеслав Ашурков.

В середине сентября на улице Советской криво положили свежий асфальт — стоимость ремонта трехкилометрового участка составила около 37 миллионов.

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дорожные работыразметка
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