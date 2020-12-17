На дороге под Новосибирском в середине декабря нанесли разметку — эксперт объяснил, можно ли так делать

На Краснояровском шоссе под Новосибирском нанесли дорожную разметку зимой
Под Новосибирском на Краснояровском шоссе
В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области объяснили, что в это время их подрядчик устранял дефекты, которые выявил инспектор ТУАД.
— Подрядчику было выдано предписание на обеспечение сохранности разметки и об устранении гарантийных дефектов, выявленных в ходе эксплуатационного контроля. Способ устранения дефектов подрядчик может выбрать самостоятельно, — рассказали корреспонденту в ТУАД.
В ведомстве добавили, что проведение работ именно сейчас было вынужденным решением, так как по закону подрядчик должен устранить все дефекты после выдачи предписания.
Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков рассказал, что нанесение разметки в морозы не запрещено. Также быстро должен исправлять недостатки дороги и ее собственник, если, например, есть предписание ГИБДД.
— В предписаниях срок устранения обычно
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