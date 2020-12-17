15 сёл в Новосибирской области оставляют без топлива из-за закрытия заправки
В селе Веселовское Новосибирской области хотят к Новому году закрыть заправку «Газпромнефть», на которой заправляются жители ближайших сёл и водители проезжающего по федеральной трассе транспорта. Её хотели закрыть и в 2015 году, но тогда жители смогли её отстоять, обратившись к депутатам и телевидению. Сотрудники заправки возмущаются, что их в этот раз заранее не предупредили, а жители села пытаются обратить внимание на проблему, потому что 15 сёл и как минимум около 7 тысяч жителей останутся без топлива, которое в деревне жизненно необходимо для разных нужд. Некоторым придётся ехать порядка 150 км, чтобы заправиться. В этот раз они написали обращение президенту, но пока ничего не меняется. Журналист НГС Мария Тищенко разбиралась в проблеме.
Что произошло и кто пострадает
АЗС «Газпромнефти» № 92 в селе Веселовское Краснозёрского района Новосибирской области уже собирались закрыть в 2015 году из-за того, что она нерентабельная, но тогда власти и владельцы — после поднятой местными жителями волны негодования — решили этого не делать или по крайней мере найти инвестора, другого владельца или сдать её в аренду. Но, видимо, за пять лет так ничего и не сделали, а решили ликвидировать заправку, но теперь уже без предупреждения за два месяца, а попозже, как говорят жители.
Закрытие этой заправки повлияет не только на одну деревню, а на жителей многих сёл, потому что тогда останутся заправки только в Краснозёрском и в Карасуке — на эти 100 километров больше АЗС не будет. Сейчас жители других сёл и так вынуждены проезжать около 20-30 километров, чтобы заправится в Веселовском, а так их путь увеличится ещё на 34 километра в одну сторону. То есть, чтобы заправиться, придётся проехать километров 70 и потратить на это деньги.
Мы взяли средний расход 10 литров на 100 километров при средней цене бензина АИ-92 42 рубля за 1 литр и посчитали, сколько придётся тратить жителям ближайших сёл. Например, людям из села Светлое придётся проехать около 60 километров и потратить 571 рубль, чтобы заправиться в Краснозёрском. А в деревнях топливо нужно практически для всего: легковых автомобилей, бензопил, мотоблоков, тракторов, для сельхозтехники в целом и так далее.
Из ещё одного села — Ирбизино — будет неудобно ездить ни в Карасук, ни в Краснозёрское: поездка в обе стороны займет либо 98 км, либо 138 — вместо 70 км до Веселовского. Жители Зубково ранее ездили до Веселовского в обе стороны 56 км, чтобы заправиться, а теперь или 126 км до Краснозёрского, или 152 км до Карасука.
Глава Веселовского сельсовета Алексей Королев поясняет, что в зоне обслуживания АЗС № 92 расположено семь муниципальных образований:
— Пять из них относятся к Краснозёрскому району (Веселовское, Лотошанское, Светлинское, Зубковское, Нижнечеремошинское) — это 12 сёл; и два муниципальных образования — к Карасукскому району (Ирбизинское, Белинское) — это три села (то есть всего 15 сёл, — Прим. ред.). Кроме того, там заправляется проходящий транспорт. Население округа в зоне охвата АЗС только по Краснозёрскому округу — 6,5 тысячи человек. Основную часть составляют пенсионеры, которым в случае закрытия будет очень тяжело приобрести ГСМ. Личные транспортные средства — более 1400 единиц легковой техники, более 100 единиц сельхозтехники.
Также на территории округа, говорит Алексей Королев, находятся такие организации, как лесхоз, филиалы Карасукских региональных электрических сетей, ЗАО «Зубковское», ООО «Лада», крестьянское фермерское хозяйство, две больницы, две пожарные части, школы:
— В общей сложности у них есть ещё 127 единиц техники. В том числе пять школьных автобусов. В школьных автобусах нельзя перевозить ГМС, представляете, что будет?
По его словам, отдалённость сёл от райцента, где находится ближайшая АЗС, составляет: от Зубковского муниципального образования — 70 км, от Светлинского — 68, Лотошанского — 60, Веселовского — 40, Черемошинского — 26.
— Это очень далеко. Не просто не комфортно, не удобно, а мы вообще не знаем, что делать. Во все инстанции бьёмся, — говорит глава сельсовета.
Жители села написали главе Краснозёрского района, а также Александру Карелину и в приёмную президента. В управлении президента по работе с обращениями граждан ответили, что направили это обращение в «Газпром».
Что думают жители Веселовского
Сами сотрудники заправки не могут комментировать ситуацию из-за того, что подписали документы о неразглашении, но об их проблемах, о том, что их заранее, за два месяца не предупредили о закрытии, как было в 2015 году, просили написать заявления по собственному желанию, говорят другие жители села. Но, правда, анонимно, чтобы ни у кого не было проблем, потому что пока все сотрудники работают. По их информации, работают они до 28 декабря, а с 30 числа уже начнётся их вывод из эксплуатации. Об этом с ужасом думают многие, потому что понимают, что это не только их личная проблема, а всех ближайших деревень.
— У нас на селе много пенсионеров, но они просто боятся что-то сказать против: «А вдруг пенсии лишат?!» Сама понимаешь, что такое лишиться пенсии — хотя бы эти 8–10 тысяч. Я на пенсии и работаю ещё. По поводу заправки я не думаю, что они такие бедные, такие нищие, и она в убытке. Подъезжаешь — бывает, стоишь в очереди. Говорят, что сёла надо возродить. А как тут возродить, если они и такое небольшое хотят закрыть?! — недоумевает фермер Иван Шталинский.
По его словам, он вместе с сыном сейчас ломает голову, как быть с топливом. Они используют его в любое время года:
— На наше хозяйство нужно 60 кубов — это в пределах 55 тон топлива (1 куб — 1 тысяча литров — около 1 тонны). Мы стараемся работать без химии, как в советское время, чтобы были экологически чистые продукты. Летом сеяли гречку, ячмень, пшеничку, лён, овёс, семечку. В этом году будем пробовать вводить в оборот просо. Власть могла бы принимать в деревнях фермерские продукты и продавать их в специальных магазинах в городе, но им это невыгодно, — рассуждает фермер.
Сейчас они по морозу молотили семечку, трактором прочищали улицу, то есть топливо нужно ежедневно для разных дел:
— Поехали и на заправке заправились, а потом надо будет где-то хранить зимнее топливо, покупать его — это неудобно и невыгодно. Мы ещё можем как-то выйти из этой ситуации и взять бензовозик на 5 кубов, но про себя только думать нехорошо, некрасиво. А люди как? Причём когда ты едешь в Краснозёрку, можешь набрать только одну канистру, иначе гаишники штраф выпишут: по две нельзя возить.
Иван Шталинский напоминает о правиле провоза — о том, что больше одной канистры никто взять не сможет.
Жительница Веселовского Ольга возмущается тем, что об этой проблеме все молчат, как будто закрывается какой-то частный магазин:
— Сидим здесь, как на пороховой бочке. Говорят, что закрывается, что, может, землю продадут эту, но когда это будет? Соседние сёла у нас заправляются, дети из Лотошного ездят к нам учится — наш школьный автобус, веселовский, за ними ездит каждый день. Где им теперь заправляться, в Краснозёрке? Про людей даже не думают.
Житель Веселовского Валерий Пурденко говорит, что обращался и на телевидение, и к разным депутатам, но тишина:
— Думают они, что выборы будут? И о том, что за них не проголосуют эти семь муниципальных образований. Всё делается для народа, я думаю. В кавычках, конечно.
Он добавил, что индивидуальные предприниматели, фермеры, лесхоз и другие организации остаются без топлива, потому что каждый раз ездить в Краснозёрское невозможно.
— Весна начнётся, нужно огороды пахать. Что, ездить в Краснозёрку за соляркой? У многих свои мотоблоки — тоже за 70 километров ездить за бензином? У нас в деревне сейчас ещё обсуждают возможное закрытие государственного магазина, с января вроде как больница и аптека под вопросом остаются, связиста сокращают, — описывает проблемы Валерий Пурденко.
Официальный комментарий сети АЗС «Газпромнефть»
— АЗС № 92, расположенная в селе Веселовское, а/д Р382 (329 км, справа), с 1 января 2021 прекращает свою работу под брендом «Газпромнефть». Решение о консервации станции принято в связи с низкой эффективностью АЗС. Рассматривается передача объекта другому собственнику. Вопросы трудовых отношений с сотрудниками АЗС будут решены в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Ближайшая АЗС сети «Газпромнефть» расположена в 30-ти км — в рабочем посёлке Краснозерское, а/д Р382 (85 км, слева), — сообщили журналисту НГС в «Газпромнефти».
Журналист НГС также отправил запросы губернатору Новосибирской области, министру транспорта и дорожного хозяйства, образования, чтобы узнать, будет ли кто-то из них вмешиваться в эту ситуацию, чтобы помочь жителям области.
Ранее мы писали о том, как устроена медицина в сёлах — еще недавно жителям приходилось ездить на капельницу или простейший укол в райцентр.