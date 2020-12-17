Закрытие этой заправки повлияет не только на одну деревню, а на жителей многих сёл, потому что тогда останутся заправки только в Краснозёрском и в Карасуке — на эти 100 километров больше АЗС не будет. Сейчас жители других сёл и так вынуждены проезжать около 20-30 километров, чтобы заправится в Веселовском, а так их путь увеличится ещё на 34 километра в одну сторону. То есть, чтобы заправиться, придётся проехать километров 70 и потратить на это деньги.



Мы взяли средний расход 10 литров на 100 километров при средней цене бензина АИ-92 42 рубля за 1 литр и посчитали, сколько придётся тратить жителям ближайших сёл. Например, людям из села Светлое придётся проехать около 60 километров и потратить 571 рубль, чтобы заправиться в Краснозёрском. А в деревнях топливо нужно практически для всего: легковых автомобилей, бензопил, мотоблоков, тракторов, для сельхозтехники в целом и так далее.