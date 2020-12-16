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Новосибирским перевозчикам порекомендовали запастись масками, чтобы не высаживать детей из транспорта

Власти также попросили возить несовершеннолетних в мороз, даже если у них нет денег

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Перевозчикам грозит штраф за перевозку пассажиров без масок

Перевозчикам грозит штраф за перевозку пассажиров без масок

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Минтранс рекомендовал новосибирским перевозчикам иметь запас масок

Министерство транспорта Новосибирской области порекомендовало перевозчикам иметь запас масок, чтобы избегать конфликтов с пассажирами и особенно с детьми.

— Ребенок — это особый пассажир, и просить его покинуть автобус в случае, если он зашел без средств индивидуальной защиты, недопустимо. Кроме того, с начала текущего учебного года министерство неоднократно рекомендовало компаниям-перевозчикам иметь дежурный запас масок для предотвращения конфликтных ситуаций и сохранения здоровья несовершеннолетних пользователей пассажирского транспорта, — цитирует министра транспорта НСО Анатолия Костылевского пресс-служба правительства.

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Он напомнил, что перевозчики обязаны следить за соблюдением масочного режима в салоне. Если во время рейда проверяющие заметят пассажира без маски, то владельцу транспортного средства грозит штраф.

— Руководителям всех автотранспортных предприятий в очередной раз сказано о важности заботы о жизни и самочувствии детей. Запас средств индивидуальной защиты, находящийся в салоне общественного транспорта, исключит неприятные ситуации, — добавил Анатолий Костылевский.

Кроме того, министр также попросил не высаживать в мороз детей, у которых нет денег на оплату проезда. Соответствующие письма будут направлены транспортным предприятиям.

Накануне, 15 декабря, в Новосибирске выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь горожанам придется платить на 1 рубль больше.

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