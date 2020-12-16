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Новосибирск встал в 7-балльных пробках — смотрим, где лучше не ехать

Тяжелее всего сегодняшним утром проехаться по площади Труда

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Движение в городе сильно затруднено&nbsp;

Движение в городе сильно затруднено 

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Утром в Новосибирске образовались 7-балльные пробки

Утро 16 декабря в Новосибирске не задалось для автомобилистов — город сковали пробки. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в городе оценивается на 7 баллов по состоянию на 08:50 утра.

Так сейчас выглядит левый берег&nbsp;

Так сейчас выглядит левый берег 

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Самая долгая пробка — на площади Труда, она образовалась из-за ремонтных работ и небольшого ДТП. Движение затруднено в сторону улиц Ватутина, Станиславского и Широкой. Затор образован и на кольце в сторону проезда Энергетиков — пробка в эту сторону тянется до остановки «Лесоперевалка».

Небольшие заторы есть на улицах Станционной, Блюхера, Забалуева, Немировича-Данченко, Бронной и Петухова. Небольшая пробка есть и на Советском шоссе, в сторону улицы Мира.

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Дорожная ситуация на правом берегу Новосибирска

Дорожная ситуация на правом берегу Новосибирска

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На правом берегу можно застрять в уже традиционной пробке на улице Большевистской в сторону Первомайского района. Небольшие пробки есть на Красном проспекте, улице Ленина, Ипподромской, Вокзальной магистрали и Фабричной.

В авторской колонке Дмитрий Косенко разбирался, в каких местах появились дополнительные заторы из-за масштабного строительства четвертого моста и сколько еще терпеть.

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