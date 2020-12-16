Новосибирск встал в 7-балльных пробках — смотрим, где лучше не ехать

Самая долгая пробка — на площади Труда, она образовалась из-за ремонтных работ и небольшого ДТП. Движение затруднено в сторону улиц Ватутина, Станиславского и Широкой. Затор образован и на кольце в сторону проезда Энергетиков — пробка в эту сторону тянется до остановки «Лесоперевалка».

Небольшие заторы есть на улицах Станционной, Блюхера, Забалуева, Немировича-Данченко, Бронной и Петухова. Небольшая пробка есть и на Советском шоссе, в сторону улицы Мира.