Новосибирск встал в 7-балльных пробках — смотрим, где лучше не ехать

Утром в Новосибирске образовались 7-балльные пробки
Утро 16 декабря в Новосибирске не задалось для автомобилистов — город сковали пробки. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в городе оценивается на
Самая долгая пробка — на площади Труда, она образовалась из-за ремонтных работ и небольшого ДТП. Движение затруднено в сторону улиц Ватутина, Станиславского и Широкой. Затор образован и на кольце в сторону проезда Энергетиков — пробка в эту сторону тянется до остановки «Лесоперевалка».
Небольшие заторы есть на улицах Станционной, Блюхера, Забалуева, Немировича-Данченко, Бронной и Петухова. Небольшая пробка есть и на Советском шоссе, в сторону улицы Мира.
На правом берегу можно застрять в уже традиционной пробке на улице Большевистской в сторону Первомайского района. Небольшие пробки есть на Красном проспекте, улице Ленина, Ипподромской, Вокзальной магистрали и Фабричной.
В авторской колонке Дмитрий Косенко разбирался, в каких местах появились дополнительные заторы из-за масштабного строительства четвертого моста и сколько еще терпеть.