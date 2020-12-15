Маршрутке из Новомарусино резко сократили путь — она будет ходить только по правому берегу

38-я маршрутка меняет схему проезда в Новосибирске
С 16 декабря муниципальный маршрут
— Движение будет организовано по следующей схеме: «Вокзал Новосибирск-Главный» по Вокзальной магистрали, улицам Орджоникидзе, Военной, Тополевой, Василия Старощука, Бориса Богаткова, Есенина, Волочаевской, Технической, Коминтерна, Докучаева, Биатлонной до конечного остановочного пункта «Биатлонный комплекс», — сообщили в мэрии Новосибирска.
В пресс-центре уточнили, что схема изменена «с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети».
Прежняя схема маршрута была в два раза длиннее и проходила по двум берегам города
Сейчас, согласно сервису 2ГИС, из ЖК «Новомарусино» ходит 5 автобусов и 3 маршрутки (включая 38-ю). На правый берег из них ходит только 38-я маршрутка.
В прошлом месяце жители Нижней Ельцовки заметили пропажу машин на маршруте