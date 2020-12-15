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Маршрутке из Новомарусино резко сократили путь — она будет ходить только по правому берегу

Публикуем для сравнения старую и новые схемы

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Маршрут изменится с завтрашнего дня&nbsp;

Маршрут изменится с завтрашнего дня 

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38-я маршрутка меняет схему проезда в Новосибирске

С 16 декабря муниципальный маршрут № 38 «ЖК "Новомарусино"» — «Ул. Коминтерна» меняется на «Вокзал Новосибирск-Главный» — «Биатлонный комплекс».

— Движение будет организовано по следующей схеме: «Вокзал Новосибирск-Главный» по Вокзальной магистрали, улицам Орджоникидзе, Военной, Тополевой, Василия Старощука, Бориса Богаткова, Есенина, Волочаевской, Технической, Коминтерна, Докучаева, Биатлонной до конечного остановочного пункта «Биатлонный комплекс», — сообщили в мэрии Новосибирска.

В пресс-центре уточнили, что схема изменена «с целью оптимизации муниципальной маршрутной сети».

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Новый маршрут будет следовать от ж/д вокзала к остановке «Биатлонный комплекс»

Новый маршрут будет следовать от ж/д вокзала к остановке «Биатлонный комплекс»

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Прежняя схема маршрута была в два раза длиннее и проходила по двум берегам города

Так выглядела старая схема маршрута&nbsp;

Так выглядела старая схема маршрута 

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Сейчас, согласно сервису 2ГИС, из ЖК «Новомарусино» ходит 5 автобусов и 3 маршрутки (включая 38-ю). На правый берег из них ходит только 38-я маршрутка.

В прошлом месяце жители Нижней Ельцовки заметили пропажу машин на маршруте № 23 (ИКЭМ — Речной вокзал). Оказалось, у перевозчика закончился договор с мэрией, а новый не успел подготовить документы, чтобы приступить к работе.

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