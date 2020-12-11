11 декабря пятница
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 73.71
eur 89.13
Тема дняКак изменят проспект Маркса и Большевичку (проект)

Все новости

Все новости

Новосибирцы застряли в пробках в сторону левого берега — на улицах города произошло несколько аварий

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 6 баллов

2 579
42Обсудить

Поделиться

Причиной заторов стал не только час пик, но и несколько аварий на дорогах города

Причиной заторов стал не только час пик, но и несколько аварий на дорогах города

Поделиться

Новосибирцы застряли в пробках в сторону левого берега

Вечером в пятницу, 11 декабря, новосибирцы попали в крупные пробки при переезде с правого берега на левый. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 6 баллов.

Самые крупные заторы образовались на Димитровском и Коммунальном мостах — они начинаются еще задолго до въездов на переправы и завершаются только на левом берегу. При этом движение в направлении правого берега не затруднено.

Кроме мостов пробки есть на улицах Фабричной, Восход, Большой, проезде Энергетиков. Причиной большинства заторов стали аварии — по данным «2ГИС», на дорогах города за последний час произошло по меньшей мере пять ДТП.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Движение затруднено на мостах и близлежащих улицах

Движение затруднено на мостах и близлежащих улицах

Поделиться

А сегодня утром на дорогах Новосибирска образовались 8-балльные пробки. Самый большой затор возник на улице Большевистской — он растянулся от разъезда Иня до Речного вокзала и занял более 7 километров дороги.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПДимитровский мостКоммунальный мостпробка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (42)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...