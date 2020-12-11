Новосибирцы застряли в пробках в сторону левого берега — на улицах города произошло несколько аварий

Вечером в пятницу, 11 декабря, новосибирцы попали в крупные пробки при переезде с правого берега на левый. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 6 баллов.



Самые крупные заторы образовались на Димитровском и Коммунальном мостах — они начинаются еще задолго до въездов на переправы и завершаются только на левом берегу. При этом движение в направлении правого берега не затруднено.

Кроме мостов пробки есть на улицах Фабричной, Восход, Большой, проезде Энергетиков. Причиной большинства заторов стали аварии — по данным «2ГИС», на дорогах города за последний час произошло по меньшей мере пять ДТП.