Власти рассказали, как будет работать метро Новосибирска в новогоднюю ночь

Городские власти не будут менять график работы новосибирского метрополитена в новогоднюю ночь. Это связано с режимом повышенной готовности.

— В условиях режима повышенной готовности и эпидемиологической ситуации мы не планируем никаких массовых мероприятий. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось, — объяснил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.