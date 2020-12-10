Власти рассказали, как будет работать метро Новосибирска в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь метро в Новосибирске не будет работать
Городские власти не будут менять график работы новосибирского метрополитена в новогоднюю ночь. Это связано с режимом повышенной готовности.
— В условиях режима повышенной готовности и эпидемиологической ситуации мы не планируем никаких массовых мероприятий. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось, — объяснил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.
В прошлом году новосибирское метро работало на три часа дольше в новогоднюю ночь. И услуга пользовалась спросом: празднующие горожане поставили рекорд — за первые три часа нового года метро в Новосибирске воспользовались
Накануне прошлого нового года в городе взлетели цены на такси — цена на поездку от центра до аэропорта поднималась до 900 рублей.