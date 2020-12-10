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Власти рассказали, как будет работать метро Новосибирска в новогоднюю ночь

На график повлияет отмена массовых мероприятий

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Если вы планируете гулять новогодней ночью, то заранее продумывайте маршрут и то, как будете добираться домой

Если вы планируете гулять новогодней ночью, то заранее продумывайте маршрут и то, как будете добираться домой

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В новогоднюю ночь метро в Новосибирске не будет работать

Городские власти не будут менять график работы новосибирского метрополитена в новогоднюю ночь. Это связано с режимом повышенной готовности.

— В условиях режима повышенной готовности и эпидемиологической ситуации мы не планируем никаких массовых мероприятий. Поэтому специальных решений по транспорту не принималось, — объяснил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции.

В прошлом году новосибирское метро работало на три часа дольше в новогоднюю ночь. И услуга пользовалась спросом: празднующие горожане поставили рекорд — за первые три часа нового года метро в Новосибирске воспользовались 15 777 человек, это рекордное количество за последние годы. За первый час в метро проехали 8033 человека, с часа ночи до двух — 4833, а с двух до трех — еще 2911.

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Накануне прошлого нового года в городе взлетели цены на такси — цена на поездку от центра до аэропорта поднималась до 900 рублей.

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