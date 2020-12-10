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«Скорость движения снизилась». Утро в Новосибирске началось с 8-балльных пробок

Легкий снегопад ухудшил видимость на дорогах

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Водителям приходится особенно сложно из-за летящего снега

Водителям приходится особенно сложно из-за летящего снега

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Новосибирск встал в 8-балльных пробках из-за снегопада

Сегодня утром, 10 декабря, на дорогах Новосибирска образовались 8-балльные пробки. Такую оценку движению дают сервисы «Яндекс.Пробки» и 2ГИС.

Практически невозможно проехать по Октябрьскому мосту, уже традиционно встал транспорт на площади Труда и примыкающих улицах, парализовано движение на улицах Немировича-Данченко (на подъезде к мосту), Ватутина, Кирова, Добролюбова, Военной, Ипподромской, Дуси Ковальчук (на пересечении с Плановой), Кедровой, Учительской и Богдана Хмельницкого. Кроме того, как сообщили в редакцию сразу несколько читателей, из-за снегопада ухудшилась видимость на дорогах.

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По словам инспектора группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислава Савченкова, скорость движения в городе действительно снизилась.

— В связи с этим у нас не наблюдается увеличения числа ДТП, у нас, как и в обычные дни, не увеличилось число заявок. ДТП с материальным ущербом и ДТП с пострадавшими пока в городе на данный момент не зарегистрированы, — добавил он.

Ну и несколько комментов от водителей, стоящих в пробках. Этот, например, оставлен в пробке на Ипподромской

Ну и несколько комментов от водителей, стоящих в пробках. Этот, например, оставлен в пробке на Ипподромской

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Ну как тут не поиронизировать над вечными заторами у моста?

Ну как тут не поиронизировать над вечными заторами у моста?

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В авторской колонке Дмитрий Косенко разбирался, в каких местах появились дополнительные заторы из-за масштабного строительства четвертого моста и сколько еще терпеть.

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движениепробкитранспорт
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