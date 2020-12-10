«Скорость движения снизилась». Утро в Новосибирске началось с 8-балльных пробок

Новосибирск встал в 8-балльных пробках из-за снегопада
Сегодня утром, 10 декабря, на дорогах Новосибирска образовались
Практически невозможно проехать по Октябрьскому мосту, уже традиционно встал транспорт на площади Труда и примыкающих улицах, парализовано движение на улицах Немировича-Данченко (на подъезде к мосту), Ватутина, Кирова, Добролюбова, Военной, Ипподромской, Дуси Ковальчук (на пересечении с Плановой), Кедровой, Учительской и Богдана Хмельницкого. Кроме того, как сообщили в редакцию сразу несколько читателей, из-за снегопада ухудшилась видимость на дорогах.
По словам инспектора группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислава Савченкова, скорость движения в городе действительно снизилась.
— В связи с этим у нас не наблюдается увеличения числа ДТП, у нас, как и в обычные дни, не увеличилось число заявок. ДТП с материальным ущербом и ДТП с пострадавшими пока в городе на данный момент не зарегистрированы, — добавил он.
В авторской колонке Дмитрий Косенко разбирался, в каких местах появились дополнительные заторы из-за масштабного строительства четвертого моста и сколько еще терпеть.