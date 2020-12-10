«Скорость движения снизилась». Утро в Новосибирске началось с 8-балльных пробок

Сегодня утром, 10 декабря, на дорогах Новосибирска образовались 8-балльные пробки. Такую оценку движению дают сервисы «Яндекс.Пробки» и 2ГИС.



Практически невозможно проехать по Октябрьскому мосту, уже традиционно встал транспорт на площади Труда и примыкающих улицах, парализовано движение на улицах Немировича-Данченко (на подъезде к мосту), Ватутина, Кирова, Добролюбова, Военной, Ипподромской, Дуси Ковальчук (на пересечении с Плановой), Кедровой, Учительской и Богдана Хмельницкого. Кроме того, как сообщили в редакцию сразу несколько читателей, из-за снегопада ухудшилась видимость на дорогах.

