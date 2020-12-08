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Мэрии Новосибирска пожаловались на грязные улицы — рассказываем, сколько обращений получили власти

В плохом качестве уборки винят использование «Бионорда» и фракции дробления

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На главных магистралях города используют «Бионорд»

На главных магистралях города используют «Бионорд»

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В мэрию Новосибирска поступили жалобы на грязные улицы

Мэрия Новосибирска рассказала, сколько жалоб на грязь на дорогах отправили жители в общественную приемную.

— За истекший период 2020 года поступило 13 обращений от жителей с жалобами на грязь от фракции дробления, песко-соляной смеси, реагента «Бионорд», — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Реагент «Бионорд» используют на центральных многополосых магистралях города, а смесь отсева с солью — на проезжей части других улиц и на тротуарах. На вопрос о том, проводилась ли дополнительная очистка улиц от грязи, в мэрии сообщили следующее:

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— Первоочередной задачей при зимнем содержании дорог является обеспечение безопасности дорожного движения. Уборка дорог в городе дорожно-эксплуатационными учреждениями на подведомственных территориях осуществляется в зависимости от погодных условий согласно регламенту, определяющему все необходимые действия для обеспечения надлежащего санитарного содержания. Дополнительные меры принимаются по мере необходимости.

На прошлой неделе, 2 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, почему на дорогах и тротуарах города так грязно. Он отметил, что считает критику «Бионорда» необоснованной.

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грязь на улицахмэрия Новосибирскадороги
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