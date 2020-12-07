«Что-то произошло на Красном проспекте»: в Новосибирске остановилось метро

Поезда в новосибирском метро временно остановились вечером в этот понедельник, 7 декабря. По предварительным данным, произошла техническая неисправность.

Об инциденте в редакцию НГС сообщили читатели. По их словам, на станции «Заельцовская» поездов не было около 20 минут. Кто-то говорил, что «что-то случилось на станции «Красный проспект»». По словам корреспондента НГС Стаса Соколова, который в этот момент находился в вагоне метро на станции «Площадь Ленина», люди несколько минут ждали, пока поезд начнет движение. По громкой связи объявляли, что произошла техническая неисправность, из-за которой увеличится интервал движения. Примерно в 17:50 поезда возобновили движение.