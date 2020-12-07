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Тема дняСбой в работе метро. Поезда встали на полчаса

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«Что-то произошло на Красном проспекте»: в Новосибирске остановилось метро

На «Заельцовской» собралась толпа людей. В метрополитене говорят, что произошел сбой в работе

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Людям пришлось ждать в переполненных вагонах

Людям пришлось ждать в переполненных вагонах

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В Новосибирске метро остановилось из-за технического сбоя

Поезда в новосибирском метро временно остановились вечером в этот понедельник, 7 декабря. По предварительным данным, произошла техническая неисправность.

Об инциденте в редакцию НГС сообщили читатели. По их словам, на станции «Заельцовская» поездов не было около 20 минут. Кто-то говорил, что «что-то случилось на станции «Красный проспект»». По словам корреспондента НГС Стаса Соколова, который в этот момент находился в вагоне метро на станции «Площадь Ленина», люди несколько минут ждали, пока поезд начнет движение. По громкой связи объявляли, что произошла техническая неисправность, из-за которой увеличится интервал движения. Примерно в 17:50 поезда возобновили движение.

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В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили информацию о неисправности, однако за подробностями сказали обращаться в метрополитен.

— Сбой произошел по техническим причинам. Сейчас ведутся работы по устранению проблемы, — кратко подтвердили в пресс-службе метрополитена, не вдаваясь в подробности.

Обновлено. В метрополитене сообщили, что движение поездов восстановлено. Причины технического сбоя станут известны позднее.

На выходных корреспондент НГС побывал на стройке станции метро «Спортивная». Смотрите, что там происходит и почему в субботу и воскресенье не получается уехать на левый берег.

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ЗаельцовскаяКрасный проспектметро
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