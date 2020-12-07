7 декабря понедельник
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 6/10
usd 74.25
eur 90.26
Тема дняСитуация с ковидом может ухудшиться после каникул

Все новости

Все новости

ГИБДД прогнозирует заторы на дорогах и всплеск аварийности — на Новосибирск идет непогода

Автомобилистов просят воздержаться от вечерних поездок. Лучше на общественном транспорте

4 144
22Обсудить

Поделиться

Непогода придет в наш город уже во вторник, 8 декабря

Непогода придет в наш город уже во вторник, 8 декабря

Поделиться

Сильный снегопад ожидается на этой неделе в Новосибирске

Погода в Новосибирске начнет портиться со вторника, 8 декабря. Сотрудники ГИБДД уже обратились к горожанам с предупреждением об ухудшении погодных условий и попросили по возможности отказаться от вечерних поездок.

— Ухудшение погоды может привести к заторам на дорогах и всплеску аварийности. В случае использования личного транспорта необходимо строго соблюдать скоростной режим и очередность проезда, особое внимание уделить спускам и подъемам, где ледяной накат вследствие постоянных торможений. Водителей большегрузных автомобилей призываем учитывать габариты и не допускать маневров, создающих угрозу жизни других участников дорожного движения. Пешеходам нужно быть особенно внимательными при переходах проезжей части, обозначить свое присутствие световозвращающими элементами, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Погода в Новосибирске понемногу ухудшается — в ближайшие три дня на город опустятся 26-градусные морозы. Нас ждут снегопады, гололедица и снежные заносы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

предупреждение водителейпрогноз погоды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...