ГИБДД прогнозирует заторы на дорогах и всплеск аварийности — на Новосибирск идет непогода

Погода в Новосибирске начнет портиться со вторника, 8 декабря. Сотрудники ГИБДД уже обратились к горожанам с предупреждением об ухудшении погодных условий и попросили по возможности отказаться от вечерних поездок.

— Ухудшение погоды может привести к заторам на дорогах и всплеску аварийности. В случае использования личного транспорта необходимо строго соблюдать скоростной режим и очередность проезда, особое внимание уделить спускам и подъемам, где ледяной накат вследствие постоянных торможений. Водителей большегрузных автомобилей призываем учитывать габариты и не допускать маневров, создающих угрозу жизни других участников дорожного движения. Пешеходам нужно быть особенно внимательными при переходах проезжей части, обозначить свое присутствие световозвращающими элементами, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.