Новосибирских автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах из-за туманов и гололедицы

МЧС предупредило новосибирских автомобилистов о туманах и гололедице
В воскресенье, 6 декабря, в Новосибирске и области ожидаются туманы и гололедица. Эти погодные явления могут стать причиной аварий на автодорогах, предупреждает региональное МЧС.
— В отдельных районах ожидаются изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица, — сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Туманы, гололедица на дорогах будут способствовать ухудшению дорожно-транспортной обстановки и увеличению количества ДТП, — предупреждают в МЧС.
Напомним, в регионе сохраняется довольно холодная погода: ночью в
Но морозы вскоре сменятся теплом — синоптики рассказали, когда в Новосибирской области потеплеет до -5 градусов.