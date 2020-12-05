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Новосибирских автомобилистов предупредили об опасностях на дорогах из-за туманов и гололедицы

Погодные условия могут стать причиной аварий

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Туманы и гололедица могут стать причиной ДТП

Туманы и гололедица могут стать причиной ДТП

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МЧС предупредило новосибирских автомобилистов о туманах и гололедице

В воскресенье, 6 декабря, в Новосибирске и области ожидаются туманы и гололедица. Эти погодные явления могут стать причиной аварий на автодорогах, предупреждает региональное МЧС.

— В отдельных районах ожидаются изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица, — сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Туманы, гололедица на дорогах будут способствовать ухудшению дорожно-транспортной обстановки и увеличению количества ДТП, — предупреждают в МЧС.

Напомним, в регионе сохраняется довольно холодная погода: ночью в городе — до -20, по области — до -25, днем в городе — до -14, по области — до -16.

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Но морозы вскоре сменятся теплом — синоптики рассказали, когда в Новосибирской области потеплеет до -5 градусов.

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гололедпогодатуманыдороги
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