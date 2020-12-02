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Две небольшие аварии собрали 5-километровую пробку на Большевистской

Водители стоят с 7 утра

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Поток машин уплотняется к «Речному вокзалу»

Поток машин уплотняется к «Речному вокзалу»

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На дорогах Новосибирска образовались пробки

Утром 2 декабря в Новосибирске начали собираться длинные пробки. Затор в 5 километров образовался на улице Большевистской.

По информации сервиса 2ГИС, небольшие аварии случились в районе остановки «Речной вокзал», а также около «Завода торгового оборудования».

Затор протянулся от Речного вокзала по Большевистской на 5 километров. Кроме того, движение затруднено на левом берегу: на площади Труда и ближайших улицах, на Строительной и Октябрьской улицах.

2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в целом в <nobr class="_">6 баллов</nobr>&nbsp;

2ГИС оценивает ситуацию на дорогах в целом в 6 баллов 

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По данным новосибирского Гидрометцентра, сейчас на дорогах гололедица.

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— 2 декабря в первой половине дня — без существенных осадков. Ветер переменный 2–7 м/с. Температура воздуха -14... -16 °C. На дорогах местами гололедица, — сообщили в учреждении.

Изменения в погоде нередко вызывают заторы в городе: в сентябре автомобилисты застряли в пробках после сильного дождя.

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