Две небольшие аварии собрали 5-километровую пробку на Большевистской

Утром 2 декабря в Новосибирске начали собираться длинные пробки. Затор в 5 километров образовался на улице Большевистской.

По информации сервиса 2ГИС, небольшие аварии случились в районе остановки «Речной вокзал», а также около «Завода торгового оборудования».