Две небольшие аварии собрали 5-километровую пробку на Большевистской

На дорогах Новосибирска образовались пробки
Утром 2 декабря в Новосибирске начали собираться длинные пробки. Затор в
По информации сервиса 2ГИС, небольшие аварии случились в районе остановки «Речной вокзал», а также около «Завода торгового оборудования».
Затор протянулся от Речного вокзала по Большевистской на
По данным новосибирского Гидрометцентра, сейчас на дорогах гололедица.
— 2 декабря в первой половине дня — без существенных осадков. Ветер переменный
Изменения в погоде нередко вызывают заторы в городе: в сентябре автомобилисты застряли в пробках после сильного дождя.