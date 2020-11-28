За месяц новосибирцы купили пять электрокаров

В октябре жители Новосибирской области приобрели пять новых электрокаров. Регион оказался шестым в рейтинге любителей этого вида транспорта. Почти половину — 42 авто — купили москвичи. В Питере этот показатель составил 13 единиц. В Краснодарском крае и Подмосковье дилеры реализовали по шесть новых электрокаров, в Приморском крае, как и в НСО, — пять штук.
Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», всего в октябре 2020 года жители России купили 112 новых электромобилей. Это в 3,1 раза больше, чем в октябре 2019 года — тогда россияне приобрели 36 электрокаров.
Чаще всего покупали новый кроссовер Audi e-tron (33 проданных авто составили 30% рынка). Tesla Model 3 было продано 27 штук — в 5,4 раза больше, чем в октябре 2019-го. Также в России дилеры продали 23 электромобиля Tesla Model X — в 3,8 раза больше, чем год назад.
В топ-5 самых популярных моделей новых электрокаров в октябре также вошли Nissan Leaf (продано 11 штук) и Tesla Model S (шесть авто). Также в прошлом месяце жители нашей страны приобрели 5 экземпляров Jaguar I-Pace, 3 — Hyundai Kona, 2 — Mercedes-Benz EQC и 2 — Tesla Model Y.
За 10 месяцев 2020 года россияне приобрели 455 электрокаров — это на 53% больше, чем год назад.
В прошлом году НГС протестировал электрокар на улицах Новосибирска. Посмотрите, как ведет себя авто в деле и насколько удобно его эксплуатировать.