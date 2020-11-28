За месяц новосибирцы купили пять электрокаров

В октябре жители Новосибирской области приобрели пять новых электрокаров. Регион оказался шестым в рейтинге любителей этого вида транспорта. Почти половину — 42 авто — купили москвичи. В Питере этот показатель составил 13 единиц. В Краснодарском крае и Подмосковье дилеры реализовали по шесть новых электрокаров, в Приморском крае, как и в НСО, — пять штук.



Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», всего в октябре 2020 года жители России купили 112 новых электромобилей. Это в 3,1 раза больше, чем в октябре 2019 года — тогда россияне приобрели 36 электрокаров.