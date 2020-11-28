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За месяц новосибирцы купили пять электрокаров

НСО вошла в десятку регионов, жители которых вообще остальных пересаживаются на электромобили

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Авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал уже несколько электрокаров. Если у вас тоже есть такой автомобиль, то сообщите в редакцию — мы также устроим ему тест-драйв и расскажем о всех особенностях&nbsp;

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко протестировал уже несколько электрокаров. Если у вас тоже есть такой автомобиль, то сообщите в редакцию — мы также устроим ему тест-драйв и расскажем о всех особенностях 

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В октябре жители Новосибирской области приобрели пять новых электрокаров. Регион оказался шестым в рейтинге любителей этого вида транспорта. Почти половину — 42 авто — купили москвичи. В Питере этот показатель составил 13 единиц. В Краснодарском крае и Подмосковье дилеры реализовали по шесть новых электрокаров, в Приморском крае, как и в НСО, — пять штук.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», всего в октябре 2020 года жители России купили 112 новых электромобилей. Это в 3,1 раза больше, чем в октябре 2019 года — тогда россияне приобрели 36 электрокаров.

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Чаще всего покупали новый кроссовер Audi e-tron (33 проданных авто составили 30% рынка). Tesla Model 3 было продано 27 штук — в 5,4 раза больше, чем в октябре 2019-го. Также в России дилеры продали 23 электромобиля Tesla Model X — в 3,8 раза больше, чем год назад.

В топ-5 самых популярных моделей новых электрокаров в октябре также вошли Nissan Leaf (продано 11 штук) и Tesla Model S (шесть авто). Также в прошлом месяце жители нашей страны приобрели 5 экземпляров Jaguar I-Pace, 3 — Hyundai Kona, 2 — Mercedes-Benz EQC и 2 — Tesla Model Y.

За 10 месяцев 2020 года россияне приобрели 455 электрокаров — это на 53% больше, чем год назад.

В прошлом году НГС протестировал электрокар на улицах Новосибирска. Посмотрите, как ведет себя авто в деле и насколько удобно его эксплуатировать.

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Электрокар
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