Смелый сибиряк поехал на самокате в потоке машин — на видео попало, как он следует за грузовиком

Вчера, 25 ноября, автомобилисты на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска заметили парня на самокате — он ехал по дороге в одном ряду с машинами.



— Как вам такой новый участник дорожного движения? — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Пока я его видел, он ехал нормально, в ДТП не попал. Но мог разбиться спокойно.