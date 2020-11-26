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Смелый сибиряк поехал на самокате в потоке машин — на видео попало, как он следует за грузовиком

Сибиряк ехал в одном потоке с автомобилями — очевидцы считают, что он чудом не попал в аварию

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Новосибирец на самокате удивил автомобилистов&nbsp;

Новосибирец на самокате удивил автомобилистов 

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Новосибирец проехал на самокате в потоке машин на Первомайке

Вчера, 25 ноября, автомобилисты на улице Героев Революции в Первомайском районе Новосибирска заметили парня на самокате — он ехал по дороге в одном ряду с машинами.

— Как вам такой новый участник дорожного движения? — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Пока я его видел, он ехал нормально, в ДТП не попал. Но мог разбиться спокойно.

— Те, кто ездят на самокатах, они относятся к пешеходам и должны ехать по тротуарам, но никак не по проезжей части, — прокомментировали случай в новосибирской ГИБДД. Сейчас за проезд по проезжей части на самокате грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Самокаты в Новосибирске последнее время действительно стали новым видом общественного транспорта. В городе работает система проката электросамокатов Whoosh, пользоваться которой можно так же, как общественным транспортом. Такого рода проекты в последние годы возникают повсеместно — от Европы до Латинской Америки. Однако обычно пользователи самокатов не выезжают на автомобильную дорогу и катаются летом, а не зимой при минусовой температуре.

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