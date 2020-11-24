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Подземный переход на «Речном вокзале» закроют — там начнут ремонт

Он перестанет работать 25 ноября

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Точные сроки ремонта не называются

Точные сроки ремонта не называются

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В Новосибирске закроют подземный переход на «Речном вокзале»

25 ноября в Новосибирске закроются подземный переход через улицу Большевистскую рядом со станцией метро «Речной вокзал».

Он перестанет работать в 10:00.

— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водоводе и продлится до окончания ремонта, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Перейти дорогу можно через надземный переход в ТЦ «Река» или пешеходный переход на пересечении Большевистской и Добролюбова.

Ранее власти сообщили, что из-за строительства станции «Спортивной» поезда метро до левого берега перестанут ходить в 22:00. Рассказываем, когда начнутся ограничения.

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Речной вокзалнадземный переходремонт
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