Подземный переход на «Речном вокзале» закроют — там начнут ремонт

В Новосибирске закроют подземный переход на «Речном вокзале»
25 ноября в Новосибирске закроются подземный переход через улицу Большевистскую рядом со станцией метро «Речной вокзал».
Он перестанет работать в 10:00.
— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водоводе и продлится до окончания ремонта, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
Перейти дорогу можно через надземный переход в ТЦ «Река» или пешеходный переход на пересечении Большевистской и Добролюбова.
Ранее власти сообщили, что из-за строительства станции «Спортивной» поезда метро до левого берега перестанут ходить в 22:00. Рассказываем, когда начнутся ограничения.