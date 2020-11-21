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«Субару» насмерть сбил пешехода на Выборной

Он переходил дорогу в неположенном месте

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Мужчина скончался на месте

Мужчина скончался на месте

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В Октябрьском районе Новосибирска 29-летний водитель сбил пешехода насмерть.

По информации городской Госавтоинспекции, ДТП произошло в 14:15.

— Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Субару-Легаси», двигался по улице Выборной со стороны улицы Шмакова в сторону улицы Вилюйской и в пути следования, напротив дома 142/5 по улице Выборной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в ведомстве.

За рулем «Субару» был 29-летний водитель

За рулем «Субару» был 29-летний водитель

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В результате ДТП 59-летний мужчина скончался на месте. Личность погибшего установлена.

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На прошлой неделе женщина на Hyundai Creta сбила пешехода в Первомайском районе. Мужчина скончался в машине реанимации.

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