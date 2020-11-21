«Субару» насмерть сбил пешехода на Выборной

В Октябрьском районе Новосибирска 29-летний водитель сбил пешехода насмерть.
По информации городской Госавтоинспекции, ДТП произошло в 14:15.
— Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Субару-Легаси», двигался по улице Выборной со стороны улицы Шмакова в сторону улицы Вилюйской и в пути следования, напротив дома 142/5 по улице Выборной, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП 59-летний мужчина скончался на месте. Личность погибшего установлена.
На прошлой неделе женщина на Hyundai Creta сбила пешехода в Первомайском районе. Мужчина скончался в машине реанимации.