Станции метро «Площадь Маркса» и «Студенческую» будут закрывать на два часа раньше — рассказываем когда

В Новосибирске временно изменится график работы метро
В Новосибирске 28 и 29 ноября, а также 5, 6, 12 и 13 декабря сократится время работы станций метро «Площадь Маркса» и «Студенческая».
— Станции метрополитена «Площадь Маркса» и «Студенческая» будут работать до 22:00. По Ленинской линии поезда метро будут следовать от станции «Заельцовская» до станции «Речной вокзал», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
График изменится из-за строительства станции метро «Спортивная», которая находится между «Речным вокзалом» и «Студенческой».
Сегодня, 20 ноября, стало известно, что в Новосибирске планируют повысить стоимость на проезд в метро. Цена может вырасти уже 15 декабря.
В середине октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал строителей «Спортивной» за грязь на стройке. Сам глава города приехал туда в резиновых сапогах.