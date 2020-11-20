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Станции метро «Площадь Маркса» и «Студенческую» будут закрывать на два часа раньше — рассказываем когда

Это связано со строительством станции «Спортивная»

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Ограничения на проезд до левого берега будут действовать с 22:00 по выходным в конце ноября и первой половине декабря

Ограничения на проезд до левого берега будут действовать с 22:00 по выходным в конце ноября и первой половине декабря

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В Новосибирске временно изменится график работы метро

В Новосибирске 28 и 29 ноября, а также 5, 6, 12 и 13 декабря сократится время работы станций метро «Площадь Маркса» и «Студенческая».

— Станции метрополитена «Площадь Маркса» и «Студенческая» будут работать до 22:00. По Ленинской линии поезда метро будут следовать от станции «Заельцовская» до станции «Речной вокзал», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

График изменится из-за строительства станции метро «Спортивная», которая находится между «Речным вокзалом» и «Студенческой».

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Сегодня, 20 ноября, стало известно, что в Новосибирске планируют повысить стоимость на проезд в метро. Цена может вырасти уже 15 декабря.

В середине октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал строителей «Спортивной» за грязь на стройке. Сам глава города приехал туда в резиновых сапогах.

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Студенческаяметрополитенплощадь Маркса
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