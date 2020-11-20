«Дернуло и выкинуло»: водитель «Яндекс.Такси» объяснил, почему врезался в стену дома на Блюхера

Водитель «Яндекс.Такси» объяснил, почему въехал в стену дома на Блюхера
Таксист, который въехал в стену дома на улице Блюхера, рассказал подробности происшествия. Авария, по его словам, произошла из-за плохой дороги.
Этим утром мужчина, выполняя заказ, двигался с площади Маркса по улице Блюхера:
— Там дорогу вообще не чистят. Сразу после светофора была колея. Я ее сразу почувствовал, поэтому ехал потихоньку. Вдруг машину внезапно дернуло и выкинуло. А на парковке стоял другой автомобиль. Я машинально, чтобы избежать столкновения, нажал на газ, машину болтануло, — рассказывает Игорь Пузырев, водитель «Яндекс.Такси».
— У водителя BMW там магазин. Он с пониманием отнесся к ситуации. Сказал, что на днях рядом с этим местом произошел такой же случай, правда, тогда пострадали три автомобиля. Тоже выкинуло из колеи. Жители дома мне также говорили, что это уже не первый инцидент. Там такое сложное место, не понимаю, почему дорожники его не чистят, — недоумевает таксист.
Сумму ущерба еще предстоит подсчитать:
— Две фары, бампер, половина заднего крыла... Но у меня таких денег нет, да и машина в аренде, — говорит водитель.
Редакция НГС направила запрос в мэрию об уборке дороги в этом районе.
Ранее подобное ДТП произошло на Фабричной — там фура въехала в здание.