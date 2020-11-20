«Дернуло и выкинуло»: водитель «Яндекс.Такси» объяснил, почему врезался в стену дома на Блюхера

Таксист, который въехал в стену дома на улице Блюхера, рассказал подробности происшествия. Авария, по его словам, произошла из-за плохой дороги.

Этим утром мужчина, выполняя заказ, двигался с площади Маркса по улице Блюхера:

— Там дорогу вообще не чистят. Сразу после светофора была колея. Я ее сразу почувствовал, поэтому ехал потихоньку. Вдруг машину внезапно дернуло и выкинуло. А на парковке стоял другой автомобиль. Я машинально, чтобы избежать столкновения, нажал на газ, машину болтануло, — рассказывает Игорь Пузырев, водитель «Яндекс.Такси».

