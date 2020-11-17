Новосибирск сковали гигантские 8-балльные пробки: смотрим, где сейчас лучше не ехать

Вечер вторника, 17 ноября, в Новосибирске очевидно не задался для автомобилистов — город сковали огромные пробки. По состоянию на 19 часов сервис «2ГИС» оценивает дорожную ситуацию в городе на 8 баллов.

Самая длинная пробка в городе — на Димитровском мосту. В общей сложности она растянулась на 5 километров и вышла за границы моста на оба берега. Согласно «2ГИС», еще одна большая пробка на левом берегу образовалась на улице Станционной и заняла чуть больше 4 километров дороги. Также здесь водители стоят на улицах Петухова, Немировича-Данченко, Хилокской, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и Ватутина.