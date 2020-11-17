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Новосибирск сковали гигантские 8-балльные пробки: смотрим, где сейчас лучше не ехать

Особенно плотный затор образовался на Димитровском мосту в сторону левого берега

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Вечером в Новосибирске возникла напряженная дорожная обстановка

Вечером в Новосибирске возникла напряженная дорожная обстановка

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Вечер вторника, 17 ноября, в Новосибирске очевидно не задался для автомобилистов — город сковали огромные пробки. По состоянию на 19 часов сервис «2ГИС» оценивает дорожную ситуацию в городе на 8 баллов.

Самая длинная пробка в городе — на Димитровском мосту. В общей сложности она растянулась на 5 километров и вышла за границы моста на оба берега. Согласно «2ГИС», еще одна большая пробка на левом берегу образовалась на улице Станционной и заняла чуть больше 4 километров дороги. Также здесь водители стоят на улицах Петухова, Немировича-Данченко, Хилокской, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и Ватутина.

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На правом берегу особенно внушительный затор образовался на Красном проспекте по направлению к метро Гагаринская и Заельцовская. Также в серьезном заторе оказались автомобилисты, которые решили поехать по Фабричной в сторону Речного вокзала или развязки на Ипподромской. В пробке встал и весь Октябрьский мост — по информации очевидцев в «2ГИС», здесь произошла авария. Еще небольшие заторы, согласно сервису «2ГИС», собрались на улицах Советской, Фрунзе, Маршала Покрышкина, Писарева, Максима Горького, Восход, Кошурникова, Николая Островского и Плехановском жилмассиве.

Пробка на Димитровском мосту выходит за его границы на левый и правый берега

Пробка на Димитровском мосту выходит за его границы на левый и правый берега

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Пробка на Октябрьском мосту растянулась на 3 километра. Согласно «2ГИС», здесь произошло ДТП

Пробка на Октябрьском мосту растянулась на 3 километра. Согласно «2ГИС», здесь произошло ДТП

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Пробка на Фабричной заняла 2 километра

Пробка на Фабричной заняла 2 километра

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На правом берегу большие пробки собрались ближе к центру города

На правом берегу большие пробки собрались ближе к центру города

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Вчера на Димитровском мосту в Новосибирске образовалась серьезная пробка в сторону левого берега. Движение перекрыто из-за аварии.

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пробкипробки в Новосибирске
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