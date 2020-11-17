Дорогу до Родников ждет второй этап реконструкции: что именно, на каком участке и когда будут делать

На втором этапе реконструкции улицы Кедровая в Новосибирске собираются привести в порядок почти два километра дорожного полотна. В этот вторник, 17 ноября, власти проинспектировали первый этап работ и рассказали, что и в какие сроки собираются делать дальше.

Длина всего участка — от Краузе до Мочищенского шоссе — составляет 2640 метров. Во время первого этапа реконструировали 706 метров.



— Водопропускная труба была в плачевном состоянии, мы ее демонтировали, заменили новой из полуколец протяженностью 100 метров, — перечисляет главный инженер МКУ «Управление дорожного строительства» Константин Климов. — Сделали дорожное освещение, тротуары шириной три метра. Транспортная ситуация здесь уже улучшилась, увеличилась пропускная способность, ведь дорога стала шире почти в два раза. Следующий этап реконструкции — участок от Мочищенского шоссе до улицы Охотской протяженностью 1,9 километров — у нас уже отторгован, определена подрядная организация «Новосибирскавтодор», они приступили к подготовительным работам — рубке леса, в ближайшее время приступят к устройству водопровода. На этом участке также основная задача — это вынос водопровода протяженностью примерно 1,5 километра. Здесь работы выполнены в полном объеме, сейчас все мысли о том, как приступить к следующему этапу и закончить его.