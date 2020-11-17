Дорогу до Родников ждет второй этап реконструкции: что именно, на каком участке и когда будут делать

В Новосибирске начался второй этап реконструкции улицы Кедровая
На втором этапе реконструкции улицы Кедровая в Новосибирске собираются привести в порядок почти два километра дорожного полотна. В этот вторник, 17 ноября, власти проинспектировали первый этап работ и рассказали, что и в какие сроки собираются делать дальше.
Длина всего участка — от Краузе до Мочищенского шоссе — составляет 2640 метров. Во время первого этапа реконструировали 706 метров.
— Водопропускная труба была в плачевном состоянии, мы ее демонтировали, заменили новой из полуколец протяженностью 100 метров, — перечисляет главный инженер МКУ «Управление дорожного строительства» Константин Климов. — Сделали дорожное освещение, тротуары шириной три метра. Транспортная ситуация здесь уже улучшилась, увеличилась пропускная способность, ведь дорога стала шире почти в два раза. Следующий этап реконструкции — участок от Мочищенского шоссе до улицы Охотской протяженностью 1,9 километров — у нас уже отторгован, определена подрядная организация «Новосибирскавтодор», они приступили к подготовительным работам — рубке леса, в ближайшее время приступят к устройству водопровода. На этом участке также основная задача — это вынос водопровода протяженностью примерно 1,5 километра. Здесь работы выполнены в полном объеме, сейчас все мысли о том, как приступить к следующему этапу и закончить его.
— Сложность объектов, которые мы сегодня сдаем, и тех, к реконструкции которых уже приступили, — это вынос большого количества коммуникаций, — добавляет мэр города Анатолий Локоть. — Эта процедура в значительной степени удорожает проект. Особенность этого проекта — наличие очистных сооружений. Впервые в рамках национального проекта БКАД мы, сделав ливневую канализацию, оборудовали ее очистными сооружениями. Здесь есть озеро, жители обеспокоены его чистотой, экологической ситуацией, место хорошее, хотелось бы его сохранить. Поэтому решили сделать так, чтобы все, что сливается во время дождя и таяния снега, проходило фильтрацию.
В какие сроки кедровую полностью реконструируют — власти пока не конкретизируют. Говорят, что есть вероятность переноса второго этапа на 2022 год. При этом они собираются обсуждать с подрядчиком возможность завершить работы в один летний сезон.
В октябре автомобильный обозреватель НГС Дмитрий Косенко устроил тест-драйв этой дороге.