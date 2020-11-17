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Перевозчика наказали за неисправность в автобусе, который загорелся на Димитровском мосту

После пожара прокуратура проверила остальные автобусы и нашла там нарушения

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Пассажирский автобус загорелся во время проезда по Димитровскому мосту

Пассажирский автобус загорелся во время проезда по Димитровскому мосту

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Новосибирского перевозчика оштрафовали за неисправность в автобусе, который загорелся на Димитровском мосту. В других автобусах также нашли нарушения.

— Установлено, что горевший автобус принадлежит ООО «Автоальянс», осуществляющему пассажирские перевозки. Причиной пожара явилась неисправность узлов и механизмов топливной системы, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области про результаты внеплановой проверки.

По информации ведомства, во время проверок в других автобусах также обнаружили неисправности и изменения конструкций (дополнительные поручни, занавески на окнах). Также выяснилось, что нарушается порядок предрейсового контроля технического состояния транспорта, вводного и предрейсового инструктажей, не соблюдался порядок заполнения путевых листов.

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— В этой связи контролирующий орган выдал обществу (ООО «Автоальянс») предписание, возбудил в отношении него и направил на рассмотрение мировому судье Ленинского района административное дело по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии), — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, управление автодорожного надзора выписало должностному лицу компании штраф в размере 5 тысяч рулей за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа. А ГИБДД оштрафовала 5 должностных лиц на общую сумму 8 тысяч рублей за выпуск на линию неисправного и переоборудованного транспорта без соответствующего разрешения.

Инцидент произошел 7 октября. По информации очевидцев, загорелся автобус № 4. Водители и прохожие пытались потушить пожар огнетушителями. По информации МЧС, площадь горения была 4 квадратных метра.

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ДТП с автобусомобщественный транспорт
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