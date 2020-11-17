Перевозчика наказали за неисправность в автобусе, который загорелся на Димитровском мосту

Новосибирского перевозчика оштрафовали за неисправность в автобусе, который загорелся на Димитровском мосту. В других автобусах также нашли нарушения.
— Установлено, что горевший автобус принадлежит ООО «Автоальянс», осуществляющему пассажирские перевозки. Причиной пожара явилась неисправность узлов и механизмов топливной системы, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области про результаты внеплановой проверки.
По информации ведомства, во время проверок в других автобусах также обнаружили неисправности и изменения конструкций (дополнительные поручни, занавески на окнах). Также выяснилось, что нарушается порядок предрейсового контроля технического состояния транспорта, вводного и предрейсового инструктажей, не соблюдался порядок заполнения путевых листов.
— В этой связи контролирующий орган выдал обществу (ООО «Автоальянс») предписание, возбудил в отношении него и направил на рассмотрение мировому судье Ленинского района административное дело по части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии), — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, управление автодорожного надзора выписало должностному лицу компании штраф в размере 5 тысяч рулей за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа. А ГИБДД оштрафовала 5 должностных лиц на общую сумму 8 тысяч рублей за выпуск на линию неисправного и переоборудованного транспорта без соответствующего разрешения.
Инцидент произошел 7 октября. По информации очевидцев, загорелся автобус