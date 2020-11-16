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«Пройдут недели и года, но будет пробка тут всегда»: чем недовольны новосибирцы в пробках — 10 высказываний

Снегопад превратил Новосибирск в один большой затор

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Синоптики предупреждают — снег в городе будет идти весь день

Синоптики предупреждают — снег в городе будет идти весь день

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Новосибирцы в пробках пишут стихи и злятся на ожидание

В Новосибирске сегодня из-за снегопада в городе множество пробок, а водители, стоя в заторах, нашли себе развлечение — они упражняются в остроумии. Публикуем десять комментариев разгневанных новосибирцев, которые они оставили в сервисе 2ГИС.

По данным сервиса, движение особо затруднено на улице Ватутина, Немировича-Данченко, площади Труда. Правобережье также не радует свободными дорогами. Проехать очень трудно на Большевистской и Кирова.

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Мы следим в режиме онлайн за тем, что сегодня происходит в Новосибирске из-за снегопада.

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Стоите в пробке? Застряли во дворе? Недовольны качеством уборки дорог? Присылайте свои фото и видео в редакцию.

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