Синоптики ждут снег в течение всего дня — Новосибирск уже застрял в пробках

Новосибирцев предупреждают о том, что сегодня, 13 ноября, ситуация на дорогах может ухудшиться из-за осадков. Снег ожидают в течение всего дня.

— Сильные осадки были связаны с тем, что с юго-запада, с территории Казахстана смещался циклон. В течение ночи он быстро стал углубляться, так как был молодой. В результате произошло обострение на теплых фронтах, в связи с этим — осадки. Сейчас циклон прошел на Красноярский край, мы остаемся под действием его ложбины, с которой опустился вторичный холодный фронт. В течение дня все осадки будут связаны с ним, — рассказала дежурный синоптик ФГБУЗ «Западно-Сибирское УГМС».