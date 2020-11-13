Синоптики ждут снег в течение всего дня — Новосибирск уже застрял в пробках

На дорогах Новосибирска ожидают гололедицу
Новосибирцев предупреждают о том, что сегодня, 13 ноября, ситуация на дорогах может ухудшиться из-за осадков. Снег ожидают в течение всего дня.
— Сильные осадки были связаны с тем, что с юго-запада, с территории Казахстана смещался циклон. В течение ночи он быстро стал углубляться, так как был молодой. В результате произошло обострение на теплых фронтах, в связи с этим — осадки. Сейчас циклон прошел на Красноярский край, мы остаемся под действием его ложбины, с которой опустился вторичный холодный фронт. В течение дня все осадки будут связаны с ним, — рассказала дежурный синоптик ФГБУЗ «Западно-Сибирское УГМС».
Синоптики объяснили, что сегодня также возможен ветер силой до 14 м/с, но постепенно он будет ослабевать.
— На дорогах, за счет того что высыпают реагенты, снег будет уплотняться. Так как температуры отрицательные, всё будет твердеть и появится гололедица, — рассказала дежурный синоптик ФГБУЗ «Западно-Сибирское УГМС».
Госавтоинспекция по Новосибирской области предупреждает, что неблагоприятная погода возможна на всей территории региона, поэтому автомобилистов просят быть аккуратными.
— Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию с учетом состояния проезжей части, не совершать резких маневров во время движения, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных и лечебных учреждений, остановок общественного транспорта, — говорится в сообщении.
По данным сервиса 2ГИС, сейчас пробки на дорогах оценивают в 8 баллов.
Если вы тоже попали в пробку сегодня утром или стоите в ней прямо сейчас, то сообщите об этом в редакцию дежурному корреспонденту. Также присылайте свои фото и видео с дорог города.
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Вечером 12 ноября снег засыпал весь Новосибирск буквально за несколько часов. Как это было — посмотрите на 15 ярких фото.