Между Речным вокзалом и Нижней Ельцовкой перестала ходить маршрутка — куда она пропала

На сайте МКУ ЦУГАЭТ перевозчиком 23-го маршрута значится ИП Фирсов Н. Н. Как сообщил корреспонденту НГС Николай Фирсов, у него закончился договор с мэрией.

— Там новый перевозчик выиграл. Когда он выйдет на маршрут, известно только мэрии. У нас кончилась лицензия на этот маршрут. Мы в конкурсе участвовали, но со старыми машинами, — рассказал Николай Фирсов.

В информационно-справочном отделе ЦУГАЭТа журналисту НГС подтвердили информацию о том, что конкурс выиграл новый перевозчик, но еще не успел заключить контракт с мэрией. Сразу после заключения контракта он выйдет на маршрут:

— Там нет перевозчика. Договор с одним из них закончился, прошел конкурс. Новый перевозчик занимается сейчас документами. Это минимум 30 дней, пока он заключит договор, — сообщили в ЦУГАЭТ.

В учреждении уточнили, что перевозчик может выйти на маршрут и раньше, точные сроки могут сообщить только в мэрии.