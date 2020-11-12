Между Речным вокзалом и Нижней Ельцовкой перестала ходить маршрутка — куда она пропала

Маршрутное такси № 23 пропало в Новосибирске
В Новосибирске перестала ходить маршрутка
— Как жители большого микрорайона Нижняя Ельцовка будут добираться в другие районы города? Для справки: из Нижней Ельцовки ходят только лишь три рейсовых автобуса — 52, 52К и 65, которые связывают микрорайон с верхней зоной Академгородка и микрорайоном «Щ». Также ходят маршрутные такси
По данным 2ГИС, сейчас уехать из Нижней Ельцовки в другой район действительно можно только с пересадками. Прямые маршруты есть только с остановки «Нижняя Ельцовка» на Бердском шоссе.
На сайте МКУ ЦУГАЭТ перевозчиком 23-го маршрута значится ИП
— Там новый перевозчик выиграл. Когда он выйдет на маршрут, известно только мэрии. У нас кончилась лицензия на этот маршрут. Мы в конкурсе участвовали, но со старыми машинами, — рассказал Николай Фирсов.
В информационно-справочном отделе ЦУГАЭТа журналисту НГС подтвердили информацию о том, что конкурс выиграл новый перевозчик, но еще не успел заключить контракт с мэрией. Сразу после заключения контракта он выйдет на маршрут:
— Там нет перевозчика. Договор с одним из них закончился, прошел конкурс. Новый перевозчик занимается сейчас документами. Это минимум 30 дней, пока он заключит договор, — сообщили в ЦУГАЭТ.
В учреждении уточнили, что перевозчик может выйти на маршрут и раньше, точные сроки могут сообщить только в мэрии.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы утонить, кто выиграл конкурс и когда машины выйдут на маршрут.
В феврале в Новосибирске перестала ходить маршрутка