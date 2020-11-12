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Между Речным вокзалом и Нижней Ельцовкой перестала ходить маршрутка — куда она пропала

Исчезновение микроавтобусов заметили на этой неделе

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У старого перевозчика закончилась лицензия на маршрут

У старого перевозчика закончилась лицензия на маршрут

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Маршрутное такси № 23 пропало в Новосибирске

В Новосибирске перестала ходить маршрутка № 23 (ИКЭМ — Речной вокзал) — местные жители заметили пропажу машин на маршруте 9 ноября.

— Как жители большого микрорайона Нижняя Ельцовка будут добираться в другие районы города? Для справки: из Нижней Ельцовки ходят только лишь три рейсовых автобуса — 52, 52К и 65, которые связывают микрорайон с верхней зоной Академгородка и микрорайоном «Щ». Также ходят маршрутные такси № 52 и 86, которые имеют то же сообщение. То есть при отсутствии личного авто уехать в любой другой район города без пересадок невозможно. И всё это происходит в тот момент, когда в городе повышенная угроза COVID-19, — написал в редакцию читатель Борис.

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По данным 2ГИС, сейчас уехать из Нижней Ельцовки в другой район действительно можно только с пересадками. Прямые маршруты есть только с остановки «Нижняя Ельцовка» на Бердском шоссе.

Без пересадок уехать из Нижней Ельцовки (выделено голубым) до центра города можно только с Бердского шоссе

Без пересадок уехать из Нижней Ельцовки (выделено голубым) до центра города можно только с Бердского шоссе

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На сайте МКУ ЦУГАЭТ перевозчиком 23-го маршрута значится ИП Фирсов Н. Н. Как сообщил корреспонденту НГС Николай Фирсов, у него закончился договор с мэрией.

— Там новый перевозчик выиграл. Когда он выйдет на маршрут, известно только мэрии. У нас кончилась лицензия на этот маршрут. Мы в конкурсе участвовали, но со старыми машинами, — рассказал Николай Фирсов.

В информационно-справочном отделе ЦУГАЭТа журналисту НГС подтвердили информацию о том, что конкурс выиграл новый перевозчик, но еще не успел заключить контракт с мэрией. Сразу после заключения контракта он выйдет на маршрут:

— Там нет перевозчика. Договор с одним из них закончился, прошел конкурс. Новый перевозчик занимается сейчас документами. Это минимум 30 дней, пока он заключит договор, — сообщили в ЦУГАЭТ.

В учреждении уточнили, что перевозчик может выйти на маршрут и раньше, точные сроки могут сообщить только в мэрии.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы утонить, кто выиграл конкурс и когда машины выйдут на маршрут.

В феврале в Новосибирске перестала ходить маршрутка № 20 (микрорайон «Щ» — ТЦ «МЕГА»). Решение не продлевать договор с перевозчиком мэрия объяснила тем, что машины не приспособлены для перевозки инвалидов-колясочников. Перевозчик же заявил, что в городе нет инфраструктуры для инвалидов, а начинать нужно именно с нее, а не с транспорта. Жителей микрорайона также возмутило решение властей. Здесь мы рассказывали подробности транспортного конфликта.

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инфраструктураобщественный транспортЦУГАЭТ
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