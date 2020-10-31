31 октября суббота
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 79.33
eur 92.63

Все новости

Все новости

На перекрестке Гоголя и Ольги Жилиной сбили человека — водитель скрылся, теперь его ищет полиция

Молодого человека с переломами и сотрясением отвезли в больницу

1 070
2Обсудить

Поделиться

Пешехода сбили в районе этого перекрестка

Пешехода сбили в районе этого перекрестка

Поделиться

Сегодня утром на перекрестке улиц Ольги Жилиной и Гоголя был сбит пешеход. Машина скрылась с места происшествия, теперь полиция ищет свидетелей.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, в 08:10 неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя двигался по улице Ольги Жилиной со стороны улицы Крылова в сторону улицы Писарева. Пересекая улицу Гоголя в районе дома 27, сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода.

От удара 25-летний молодой человек получил переломы обеих ног, сотрясение головного мозга и ушибы всего тела, его увезли в больницу.

Очевидцы, которых удалось опросить, рассказали, что наезд совершил предположительно автомобиль Honda темного цвета.

Вне зависимости от степени вины в самом ДТП, водителю, скрывшемуся с места, грозит лишение права управления либо административный арест до 15 суток.

Госавтоинспекция ищет очевидцев данного происшествия, просим сообщить по телефонам 232-23-51, 232-23-21.

Попытки пересечь улицу вне пешеходного перехода нередко заканчиваются трагедией. Поздно вечером во вторник, 27 октября, в Железнодорожном районе пешехода насмерть сбила машина, когда он перебегал Красный проспект.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

сбили пешехода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!