На перекрестке Гоголя и Ольги Жилиной сбили человека — водитель скрылся, теперь его ищет полиция

Сегодня утром на перекрестке улиц Ольги Жилиной и Гоголя был сбит пешеход. Машина скрылась с места происшествия, теперь полиция ищет свидетелей.
Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, в 08:10 неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя двигался по улице Ольги Жилиной со стороны улицы Крылова в сторону улицы Писарева. Пересекая улицу Гоголя в районе дома 27, сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода.
От удара 25-летний молодой человек получил переломы обеих ног, сотрясение головного мозга и ушибы всего тела, его увезли в больницу.
Очевидцы, которых удалось опросить, рассказали, что наезд совершил предположительно автомобиль Honda темного цвета.
Вне зависимости от степени вины в самом ДТП, водителю, скрывшемуся с места, грозит лишение права управления либо административный арест до 15 суток.
Госавтоинспекция ищет очевидцев данного происшествия, просим сообщить по телефонам 232-23-51, 232-23-21.
Попытки пересечь улицу вне пешеходного перехода нередко заканчиваются трагедией. Поздно вечером во вторник, 27 октября, в Железнодорожном районе пешехода насмерть сбила машина, когда он перебегал Красный проспект.