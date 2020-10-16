Рядом с площадью Маркса на неделю сузят проезжую часть — публикуем карту

В Новосибирске сузят до двух полос часть улицы Ватутина (сужения сделают на трех участках). Там с 18 по 25 октября будут устранять дефект на теплотрассе.



— Сроки связаны с объемами работ в тепловых камерах: бригады будут демонтировать строительные конструкции тепловых камер, менять компенсаторы — устройства, которые соединяют трубопроводы, а также ремонтировать сами магистральные трубы диаметром 700 мм, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Карта сужений дороги.