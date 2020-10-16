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Рядом с площадью Маркса на неделю сузят проезжую часть — публикуем карту

СГК будет вести работы на трёх участках

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Дорогу сузят до двух полос

Дорогу сузят до двух полос

В Новосибирске сузят проезжую часть на Ватутина

В Новосибирске сузят до двух полос часть улицы Ватутина (сужения сделают на трех участках). Там с 18 по 25 октября будут устранять дефект на теплотрассе.

— Сроки связаны с объемами работ в тепловых камерах: бригады будут демонтировать строительные конструкции тепловых камер, менять компенсаторы — устройства, которые соединяют трубопроводы, а также ремонтировать сами магистральные трубы диаметром 700 мм, — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Карта сужений дороги.

На этой неделе на время ремонтных работ на теплотрассе без отопления остались 153 дома на левом берегу. А в конце сентября энергетики ремонтировали трубопровод, из-за чего часть домов в городе оставалась без тепла.

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ВатутинаСГКремонт труб
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