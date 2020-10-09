9 октября пятница
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 77.92
eur 91.70
Тема дняКто и за что застрелил председателя ЖСК Залесский

Все новости

Все новости

В Новосибирске пообещали убрать часть заборов возле дорог - рассказываем, где их не станет

В департаменте транспорта объяснили, что заборы уберут из-за изменившегося ГОСТа

1 256
30Обсудить

Поделиться

Установку новых заборов, который панировались рядом с газонами, также приостановят

Установку новых заборов, который панировались рядом с газонами, также приостановят

Мэрия Новосибирска демонтирует часть заборов

В Новосибирске демонтируют часть заборов, об этому сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

По его словам, в ГОСТ, на который опирался порядок установки ограждений в городе, внесли корректировки.

— Теперь если между тротуаром и проезжей частью существует газон в метр, то забор не устанавливаются. Сейчас мы вносим корректировки в программу передних ограждений. Те, что планировали у газонов, устанавливаться не будут. Остальные будут демонтироваться и выведены из эксплуатации. Установление таких ограждений — наша обязанность. Было более 300 судебных решений об установки данных ограждений. Мы их выполняем, — рассказал Роман Дронов во время прямого эфира в аккаунте мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году обозреватель НГС нашёл множество примеров бессмысленных ограждений, которые многие горожане уже даже перестали замечать, но которые уродуют наш город.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

заборыпешеходные заборы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (30)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!