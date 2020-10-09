В Новосибирске пообещали убрать часть заборов возле дорог - рассказываем, где их не станет

В Новосибирске демонтируют часть заборов, об этому сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.

По его словам, в ГОСТ, на который опирался порядок установки ограждений в городе, внесли корректировки.

— Теперь если между тротуаром и проезжей частью существует газон в метр, то забор не устанавливаются. Сейчас мы вносим корректировки в программу передних ограждений. Те, что планировали у газонов, устанавливаться не будут. Остальные будут демонтироваться и выведены из эксплуатации. Установление таких ограждений — наша обязанность. Было более 300 судебных решений об установки данных ограждений. Мы их выполняем, — рассказал Роман Дронов во время прямого эфира в аккаунте мэрии в соцсети «ВКонтакте».