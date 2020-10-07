Пробка на 5 километров: на пересечении Немировича-Данченко и Ватутина отключился светофор

В Новосибирске собрался затор на Ватутина из-за светофора
В Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина сегодня, 7 октября, днём отключился светофор. Из-за этого в Ленинском и Кировском районах образовались многокилометровые пробки.
Со стороны «МЕГИ» затор растянулся на 2 километра. А со стороны Октябрьского моста он достигает 3 километров.
Ситуация на дороге также осложняется непростыми погодными условиями — с утра сегодня в Новосибирске идёт мокрый снег.
В сентябре на площади Труда сузили проезжую часть в связи с работами по строительству четвёртого моста, из-за этого каждое утро на этом участке образуются пробки.