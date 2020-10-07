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Пробка на 5 километров: на пересечении Немировича-Данченко и Ватутина отключился светофор

На месте работает регулировщик, но это не спасает ситуацию

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Сегодня в городе непростые погодные условия

Сегодня в городе непростые погодные условия

В Новосибирске собрался затор на Ватутина из-за светофора

В Новосибирске на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина сегодня, 7 октября, днём отключился светофор. Из-за этого в Ленинском и Кировском районах образовались многокилометровые пробки.

Со стороны «МЕГИ» затор растянулся на 2 километра. А со стороны Октябрьского моста он достигает 3 километров.

Сейчас на месте работает сотрудник ГИБДД, но это мало спасает ситуацию

Сейчас на месте работает сотрудник ГИБДД, но это мало спасает ситуацию

Ситуация на дороге также осложняется непростыми погодными условиями — с утра сегодня в Новосибирске идёт мокрый снег.

Движение в Ленинском и Кировском районах сейчас очень затруднено&nbsp;

Движение в Ленинском и Кировском районах сейчас очень затруднено 

В сентябре на площади Труда сузили проезжую часть в связи с работами по строительству четвёртого моста, из-за этого каждое утро на этом участке образуются пробки.

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