«Дорога в ад»: 8 сообщений недовольных водителей о 5-километровой пробке на Димитровском мосту

Вечером 6 октября новосибирцы застряли в 5-километровой пробке на Димитровском мосту. Затор здесь образовался из-за дорожных работ и двух аварий.

По информации сервиса 2ГИС, пробка растянулась до Станционной улицы на левом берегу и до Владимировской и проспекта Димитрова на правом. Судя по отметкам очевидцев, одна авария произошла около трех часов назад около дома по улице Моторная, 16 к1, другая — рядом с домом на Станционной, 28 к2. Дорожные работы ведутся недалеко от торгового центра «Гигант».