«Дорога в ад»: 8 сообщений недовольных водителей о 5-километровой пробке на Димитровском мосту

Вечером 6 октября новосибирцы застряли в 5-километровой пробке на Димитровском мосту. Затор здесь образовался из-за дорожных работ и двух аварий.
По информации сервиса 2ГИС, пробка растянулась до Станционной улицы на левом берегу и до Владимировской и проспекта Димитрова на правом. Судя по отметкам очевидцев, одна авария произошла около трех часов назад около дома по улице Моторная, 16 к1, другая — рядом с домом на Станционной, 28 к2. Дорожные работы ведутся недалеко от торгового центра «Гигант».
Автомобилисты, которым не посчастливилось попасть в гигантскую пробку, поспешили поделиться своим возмущением и грустью в комментариях 2ГИС.
Пробки на Димитровском мосту — дело нередкое. 30 сентября здесь уже собирался затор в 5 километров.