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«Дорога в ад»: 8 сообщений недовольных водителей о 5-километровой пробке на Димитровском мосту

Затор спровоцировали две аварии и дорожные работы

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Пробка растянулась на 5 километров&nbsp;

Пробка растянулась на 5 километров 

Вечером 6 октября новосибирцы застряли в 5-километровой пробке на Димитровском мосту. Затор здесь образовался из-за дорожных работ и двух аварий.

По информации сервиса 2ГИС, пробка растянулась до Станционной улицы на левом берегу и до Владимировской и проспекта Димитрова на правом. Судя по отметкам очевидцев, одна авария произошла около трех часов назад около дома по улице Моторная, 16 к1, другая — рядом с домом на Станционной, 28 к2. Дорожные работы ведутся недалеко от торгового центра «Гигант».

На карте гигантский затор окрашен даже не в красный, а в бордовый цвет&nbsp;

На карте гигантский затор окрашен даже не в красный, а в бордовый цвет 

Автомобилисты, которым не посчастливилось попасть в гигантскую пробку, поспешили поделиться своим возмущением и грустью в комментариях 2ГИС.

Одни сравнивают дорогу с адом

Одни сравнивают дорогу с адом

Другие относятся к ситуации с иронией

Другие относятся к ситуации с иронией

Третьи предлагают неожиданную помощь...

Третьи предлагают неожиданную помощь...

Некоторые даже почему-то винят Томск!

Некоторые даже почему-то винят Томск!

Кто-то считает, что пробка здесь образовалась из-за дорожных работ

Кто-то считает, что пробка здесь образовалась из-за дорожных работ

А некоторые намекают на необходимость четвертого моста в городе

А некоторые намекают на необходимость четвертого моста в городе

Другие же против дополнительных мостов, но за развязки

Другие же против дополнительных мостов, но за развязки

Находятся и те, кто просто советует другим автомобилистам не совершать их ошибок и не ехать по мосту

Находятся и те, кто просто советует другим автомобилистам не совершать их ошибок и не ехать по мосту

Пробки на Димитровском мосту — дело нередкое. 30 сентября здесь уже собирался затор в 5 километров.

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Димитровский мостпробка
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