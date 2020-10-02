Пробка с 7 утра: новосибирские водители попали в утренний затор на площади Труда и Большевистской

В Новосибирске сегодня, 2 октября , с самого раннего утра начали собираться пробки.



— Уже и в 7 утра можно в пробку встать. Невозможно проехать на Октябрьский мост, — написал в редакцию читатель НГС.

Движение уже сейчас затруднено на Большевистской, улице Немировича-Данченко и площади Лыщинского. Также непросто проехать на площади Труда, где до конца года будут вестись дорожные работы.