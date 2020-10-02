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Пробка с 7 утра: новосибирские водители попали в утренний затор на площади Труда и Большевистской

На площади Лыщинского также не проехать

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Сегодня пробка на Большевистской собралась намного раньше обычного&nbsp;

Сегодня пробка на Большевистской собралась намного раньше обычного 

В Новосибирске водители встали в пробки с 7 утра

В Новосибирске сегодня, 2 октября, с самого раннего утра начали собираться пробки.

— Уже и в 7 утра можно в пробку встать. Невозможно проехать на Октябрьский мост, — написал в редакцию читатель НГС.

Движение уже сейчас затруднено на Большевистской, улице Немировича-Данченко и площади Лыщинского. Также непросто проехать на площади Труда, где до конца года будут вестись дорожные работы.

На площади Лыщинского, как сообщают пользователи сервиса 2ГИС, собралась пробка из-за аварии

На площади Лыщинского, как сообщают пользователи сервиса 2ГИС, собралась пробка из-за аварии

Утром 1 октября в Заельцовском районе Новосибирска произошли две небольшие аварии — они затруднили движение на дороге.

В сентябре на площади Труда сузили проезжую часть в связи с работами по строительству четвёртого моста.

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дорожные работыпробка
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