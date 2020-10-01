На шесть рублей дешевле: новосибирцам пообещали скидку на проезд в троллейбусах. Кто будет платить меньше?

С 1 октября в новосибирских троллейбусах и трамваях снизили цену на проезд по картам «Мир» — новый тариф будет действовать до конца года.



— С 1 октября 2020 года держатели бесконтактной банковской карты «Мир» любого банка могут совершить проезд в подвижном составе МКП «ГЭТ» со скидкой в размере шести рублей, — сообщается на сайте Горэлектротранспорта. — Для получения скидки при оплате проезда необходимо приложить бесконтактную банковскую карту НСПК «Мир» к терминалу кондуктора. Сумма поездки с учётом скидки составит 17 рублей.