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На шесть рублей дешевле: новосибирцам пообещали скидку на проезд в троллейбусах. Кто будет платить меньше?

Скидка будет действовать до конца года

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Скидку на проезд анонсировали на три месяца

Скидку на проезд анонсировали на три месяца

По карте «Мир» дали скидку в троллейбусах и трамваях Новосибирска

С 1 октября в новосибирских троллейбусах и трамваях снизили цену на проезд по картам «Мир» — новый тариф будет действовать до конца года.

— С 1 октября 2020 года держатели бесконтактной банковской карты «Мир» любого банка могут совершить проезд в подвижном составе МКП «ГЭТ» со скидкой в размере шести рублей, — сообщается на сайте Горэлектротранспорта. — Для получения скидки при оплате проезда необходимо приложить бесконтактную банковскую карту НСПК «Мир» к терминалу кондуктора. Сумма поездки с учётом скидки составит 17 рублей.

По информации МКП «ГЭТ», новый тариф для держателей карты будет действовать до конца года. Это уже не первая подобная акция — летом цену на проезд на муниципальном транспорте снижали на 5 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября пенсии и детские пособия в России будут выплачивать только на карту национальной платежной системы «Мир». Но оформить карту, как оказалось, не так просто — об этом в своей колонке рассказала наша коллега Наталья Смирнова.

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Горэлектротранспорттариф на проезд
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