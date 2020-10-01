Две мелкие аварии затруднили движение на правом берегу. Рассказываем, какие улицы стоят

Утром 1 октября в Заельцовском районе Новосибирска произошли две небольшие аварии — они затруднили движение на дороге. По данным сервиса 2ГИС, столкновения произошли на Кропоткина, площади Калинина. Кроме того, на Красном проспекте один из автомобилей сломался.

Движение затруднено на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, Дачной, Кропоткина. Кроме того, утренняя пробка собралась на проспекте Дзержинского и Волочаевской, на улице Бориса Богаткова, Гусинобродском шоссе, Кирова, Добролюбова и на Восходе.