1 октября четверг
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 78.78
eur 92.43
Тема дняЧто нас ждёт в октябре. Обзор новых законов

Все новости

Все новости

Две мелкие аварии затруднили движение на правом берегу. Рассказываем, какие улицы стоят

Традиционная длинная пробка собралась на Большевистской

1 689
8Обсудить

Поделиться

На площади Калинина легковушка столкнулась с автобусом

На площади Калинина легковушка столкнулась с автобусом

На дорогах города образовались пробки

Утром 1 октября в Заельцовском районе Новосибирска произошли две небольшие аварии — они затруднили движение на дороге. По данным сервиса 2ГИС, столкновения произошли на Кропоткина, площади Калинина. Кроме того, на Красном проспекте один из автомобилей сломался.

Движение затруднено на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, Дачной, Кропоткина. Кроме того, утренняя пробка собралась на проспекте Дзержинского и Волочаевской, на улице Бориса Богаткова, Гусинобродском шоссе, Кирова, Добролюбова и на Восходе.

Затор длиной в 4,5 километра образовался на Большевистской.

Почти полностью парализован левый берег: стоит Октябрьский мост, площадь Труда, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко.

С понедельника водители каждое утро стоят в заторе на площади Труда и прилегающих улицах. Здесь мы публиковали возмущенные мнения водителей по этому поводу.

В сентябре там сузили проезжую часть в связи с работами по строительству четвёртого моста: в районе здания по улице Станционной, 11 — на 8 метров, а со стороны площади Энергетиков в сторону площади Труда — на 3 метра. Ограничения связаны с дорожными работами, которые будут вестись в течение четырёх месяцев, до 30 декабря.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пробкадороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!