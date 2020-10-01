Две мелкие аварии затруднили движение на правом берегу. Рассказываем, какие улицы стоят

На дорогах города образовались пробки
Утром 1 октября в Заельцовском районе Новосибирска произошли две небольшие аварии — они затруднили движение на дороге. По данным сервиса 2ГИС, столкновения произошли на Кропоткина, площади Калинина. Кроме того, на Красном проспекте один из автомобилей сломался.
Движение затруднено на Мочищенском шоссе, Красном проспекте, Дачной, Кропоткина. Кроме того, утренняя пробка собралась на проспекте Дзержинского и Волочаевской, на улице Бориса Богаткова, Гусинобродском шоссе, Кирова, Добролюбова и на Восходе.
Затор длиной в 4,5 километра образовался на Большевистской.
Почти полностью парализован левый берег: стоит Октябрьский мост, площадь Труда, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко.
С понедельника водители каждое утро стоят в заторе на площади Труда и прилегающих улицах. Здесь мы публиковали возмущенные мнения водителей по этому поводу.
В сентябре там сузили проезжую часть в связи с работами по строительству четвёртого моста: в районе здания по улице Станционной, 11 — на 8 метров, а со стороны площади Энергетиков в сторону площади Труда — на 3 метра. Ограничения связаны с дорожными работами, которые будут вестись в течение четырёх месяцев, до 30 декабря.