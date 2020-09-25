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Пробки исчезнут? Эксперты подсчитали, что новосибирцы стали меньше ездить на автомобилях

По данным за 2020 год, половина жителей области «наматывает» за год не более 15 тысяч километров

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Пробки&nbsp;— типичное и очень частое явление для нашего города

Пробки — типичное и очень частое явление для нашего города

Новосибирцы стали меньше ездить на автомобилях

Новосибирцы стали меньше ездить на автомобилях. Такие данные приводит автомобильный сайт «Дром» по результатам всероссийского опроса среди водителей «Сколько километров в год вы наезжаете в среднем?».

Оказалось, что в Новосибирской области не более 15 тысяч километров «наматывает» 50%, по данным за 2020 год. Пять лет назад этот показатель был равен 38%, а в 2010 году — 32% опрошенных водителей. Варианты ответа в диапазоне от 15 до 40 тысяч км в год в этом году выбрали 44% новосибирцев, в 2015-м — 53%, а в 2010 году — 58%. И 40 тысяч км средний пробег автомобиля превышает у 5% опрошенных в этом году, у 9% — пять лет назад, 10 лет назад — у 10%.

А в целом по России результаты такие: по данным за 2020 год, половина опрошенных проезжает не более 15 тысяч км в год, за 2015-й — 60%, за 2010-й — 65%.

Эксперты «Дрома» предполагают, что изменилось потребительское поведение водителей: если 10 лет назад россияне активно «катались» по городу и путешествовали по своему и соседним регионам, то сейчас, помимо маршрута «дом — работа», они ограничиваются поездками в пригород, на дачу и торговые центры.

Наверное, исчезновение пробок пока нам будет только сниться: буквально пару дней назад на Большевистской из-за тройного ДТП образовался крупный затор — он растянулся на четыре километра.

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