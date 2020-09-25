Пробки исчезнут? Эксперты подсчитали, что новосибирцы стали меньше ездить на автомобилях

Новосибирцы стали меньше ездить на автомобилях. Такие данные приводит автомобильный сайт «Дром» по результатам всероссийского опроса среди водителей «Сколько километров в год вы наезжаете в среднем?».



Оказалось, что в Новосибирской области не более 15 тысяч километров «наматывает» 50%, по данным за 2020 год. Пять лет назад этот показатель был равен 38%, а в 2010 году — 32% опрошенных водителей. Варианты ответа в диапазоне от 15 до 40 тысяч км в год в этом году выбрали 44% новосибирцев, в 2015-м — 53%, а в 2010 году — 58%. И 40 тысяч км средний пробег автомобиля превышает у 5% опрошенных в этом году, у 9% — пять лет назад, 10 лет назад — у 10%.