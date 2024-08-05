Солнечный день — к суровым морозам: изучаем приметы погоды на 6 августа

По народному календарю 6 августа — день братьев-мучеников Бориса и Глеба. В старину в этот день заготавливали банные веники из березы, а по приметам предсказывали погоду на конец лета и зиму. Рассказываем о них подробнее.



Согласно поверьям, если 6 августа с утра будет мелкий дождь, то после обеда будет солнечно. А если роса долго нисходит, то стоит ждать грозу.



Считается, что если чайки долго сидят на воде, то во второй половине августа возможно много осадков. Дождь с утра — к снежной и теплой зиме. А если 6 августа солнечно, то стоит готовиться к суровым морозам.



Ранее НГС изучил прогноз погоды на август в Новосибирске. В конце месяца возможны перепады температуры.

