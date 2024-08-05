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Лето Солнечный день — к суровым морозам: изучаем приметы погоды на 6 августа

Солнечный день — к суровым морозам: изучаем приметы погоды на 6 августа

В этот день старались предсказать погоду на зиму

1 275
2 комментария
6 августа — день братьев-мучеников Бориса и Глеба

По народному календарю 6 августа — день братьев-мучеников Бориса и Глеба. В старину в этот день заготавливали банные веники из березы, а по приметам предсказывали погоду на конец лета и зиму. Рассказываем о них подробнее.

Согласно поверьям, если 6 августа с утра будет мелкий дождь, то после обеда будет солнечно. А если роса долго нисходит, то стоит ждать грозу.

Считается, что если чайки долго сидят на воде, то во второй половине августа возможно много осадков. Дождь с утра — к снежной и теплой зиме. А если 6 августа солнечно, то стоит готовиться к суровым морозам.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на август в Новосибирске. В конце месяца возможны перепады температуры.

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Комментарии
2
Гость
5 августа 2024, 07:29
Пятидипломное куда Спешишь, сегодня пятое.
Гость
5 августа 2024, 08:25
Вы статью перед публикацией читаете ? У вас в тексте упоминается какое-то 6 июля.
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