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Лето День продлится более 17 часов: когда начнется астрономическое лето в Новосибирске

День продлится более 17 часов: когда начнется астрономическое лето в Новосибирске

Световой день будет самым длинным в году

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В полдень Солнце окажется в наивысшей точке над горизонтом

В четверг, 20 июня, в Новосибирске состоится день летнего солнцестояния. Световой день станет самым продолжительным в течение года.

— 20 июня — день летнего солнцестояния. В астрономии это особое положение нашей планеты на своей орбите, которое знаменует приход астрономического лета. А еще мы знаем этот день как самый продолжительный день в году, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

В полдень Солнце окажется в наивысшей точке над горизонтом в этом году. В результате световой день в Новосибирске будет около 17 с половиной часов.

Также в этом месяце в небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Июньские Боотиды.

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