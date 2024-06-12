День продлится более 17 часов: когда начнется астрономическое лето в Новосибирске

В полдень Солнце окажется в наивысшей точке над горизонтом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В четверг, 20 июня, в Новосибирске состоится день летнего солнцестояния. Световой день станет самым продолжительным в течение года.



— 20 июня — день летнего солнцестояния. В астрономии это особое положение нашей планеты на своей орбите, которое знаменует приход астрономического лета. А еще мы знаем этот день как самый продолжительный день в году, — сообщил НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.



В полдень Солнце окажется в наивысшей точке над горизонтом в этом году. В результате световой день в Новосибирске будет около 17 с половиной часов.

