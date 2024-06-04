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Лето Семь кругов сада «Будет дефицит огурцов»: июнь в Новосибирске ожидается холодным и дождливым — как это скажется на урожае и что делать дачникам

«Будет дефицит огурцов»: июнь в Новосибирске ожидается холодным и дождливым — как это скажется на урожае и что делать дачникам

Теплолюбивым овощам такая погода не по вкусу

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Чрезмерная влажность не способствует агрономическим успехам

Июнь, как и май, решил не баловать новосибирцев. Тепло быстро сменяют волны холода, а синоптики то и дело выпускают предупреждения о заморозках. В таких условиях дачникам нужно правильно реагировать — разбираемся вместе с экспертами, как сохранить урожай.

Дождливый и холодный июнь

Прогноз погоды на первый месяц лета не особо радует. Жару можно ожидать только в конце третьей декады, а вот в первой будет холодно.

— Дожди различной интенсивности и местами грозы предполагаются в отдельные дни первой и третьей декад июня и в большинстве дней второй декады месяца, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

В течение месяца ночью могут быть колебания от +3...+5 градусов до +10...+15 градусов. Напомним, что огурцам для развития нужно минимум +15 градусов, при показателях в +14 градусов растение останавливается в развитии и начинает погибать. Тепло от +10 градусов требуется для большинства овощей. Показатели в 0...+10 градусов выдерживает лишь ряд культур: капуста, морковь, свекла, чеснок, лук.

По данным Яндекс.Погоды, дожди будут с 3 по 10 июня

В Новосибирской области из-за заморозков уже погибли посевы подсолнечников и картофеля ранней посадки. Об этом сообщил ранее министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. Теперь аграриям и дачникам грозят дожди при достаточно низких температурах. По северо-западной части Новосибирской области 5 июня опять ожидаются заморозки до -1 градуса.

Дачникам стоит готовиться к дождям, которые продлятся до 10 июня и даже до середины месяца. Это, конечно, облегчит труд в плане полива, но может добавить другой работы.

Что делать дачникам

Нельзя давать собираться огромным лужам на огороде

Агроном Людмила Шубина призвала дачников реагировать спокойно на перепады температур, так как в Новосибирской области до 10 июня возвратные заморозки — достаточно нормальная ситуация.

— Главное, чтобы эти дожди и грозы не были с холодом. Если влага и положительные температуры, то ничего страшного, — объяснила специалист. — Придется активно бороться с сорняками. В сухую погоду нужно не давать им укореняться, убирать в фазе нитевидных отростков, когда они только-только взошли.

Для этого нужно граблями или тяпкой проходиться на дорожках и в междурядье. Также не забывайте о том, что растениям нужно дышать. Вода выдавливает воздух, земля становится тяжелой и при перепадах температуры могут появляться трещины на грядках.

— Рыхлим грядки, чтобы давать дышать корням. Лишняя влага, конечно, не очень хорошо. Нужно делать дренажи на участках, отводить воду с огорода, чтобы лужи не стояли, — подчеркнула Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Вода вымывает азот, который необходим растениям для наращивания листовой массы. При обильных дождях и температуре выше +15 градусов в первой половине июня стоит задуматься о внесении подкормок на грядки.

Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер, советует проветривать теплицу как можно чаще, чтобы избежать излишней влажности.

— Можно насыпать песка, чтобы он забирал на себя лишнюю влагу. И регулярное проветривание обязательно. Если не будет заморозков, то можно оставить окошечко открытым, — отметила эксперт.

При высокой влажности можно столкнуться с активным развитием грибковых заболеваний.

Клубника будет несладкой?

Ягода будет вкусной, если будет тепло и много солнца

Земляника садовая, а именно так называется всеми любимая ягода, массово начнет цвести с 10 июня. И в это время лишний полив ей пойдет только на пользу. А уже после 15 июня прогноз может измениться.

— Померзнуть цветоносы могут только на свежевысаженной с цветочками рассаде или на суперранних сортах. Цветок — самое уязвимое место в землянике, и если черное пятнышко в середочке появилось, то ягоды не будет, — предупредила агроном.

В более северных районах области дачникам стоит задуматься об укрытии грядок на время заморозков.

Погибла ли картошка и почему под угрозой урожай огурцов

Дачникам не нужно торопиться расстраиваться, если заморозки побили молодые побеги картофеля. Эта культура способна восстановиться.

— Картошка имеет возвратную способность наращивать биомассу. Все клубни, которые остались в земле, еще дадут поросль, ничего страшного, — отметила Людмила Шубина. — Высокая влажность для картошки скажется только так — придется полоть ее не два раза за сезон, а раза четыре. И окучивать придется почаще. Как только дождичек выпал, после него обязательно подокучиваем картошку.

Предположение огородников о том, что из-за высокой влажности стоит ждать богатый урожай огурцов, агроном считает преждевременным.

— Если вот такая холодная погода будет и дожди, то огурцов вообще не будет. Им нужна жара. А сейчас народ жалуется, что огурцы померзли даже в теплице. Я думаю, с огурцами будет дефицит, — отметила специалист.

В открытый грунт высаживать огурцы стоит только после 10 июня и на теплую грядку. Тогда урожай можно будет собрать полноценный и здоровый.

Интересное про сад и огород

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