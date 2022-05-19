Не время отдыхать: лунный календарь садовода на лето 2022 года
На лето у огородников практически каждый день расписан
Казалось бы, основные посадочные работы уже позади и осталось только ухаживать за своим садовым богатством, но и тут не обходится без лунного календаря. Он вообще актуален круглый год. Строить планы до конца года слишком дальновидно, а вот подбить с главным садовым советчиком свои планы на лето — самое время.
Лунный календарь на июнь 2022 года
Июнь подходит для высаживания поздних саженцев теплолюбивых культур, прореживания побегов и подготовки посевов для позднего сбора урожая. Садоводы и огородники в июне активно следят и ухаживают за растениями, борются с сорняками, болезнями и вредителями.
В июне можно сажать томаты, огурцы, перец, лук, капусту — да практически всё.
— Смело засевайте семенные культуры, которые будут готовы к осени, — говорит агроном Марина Девяткина. — Также в начале лета можно обновить грядку с салатом и шпинатом. Можно посеять несколько лунок огурцов и цветной капусты. Кроме того, это время для посадки кукурузы, репы, свеклы, редьки и фенхеля. Еще не поздно посадить тыкву и кабачки с патиссонами, они тоже успеют вызреть до холодов.
В июне можно посеять холодостойкие однолетние цветы (василек, иберис, календулу, космею и другие), чтобы продлить их цветение до осени, и посеять в рассадочные грядки семена двулетников (виолу, турецкую гвоздику, мальву, колокольчик, маргаритки и другие), чтобы осенью пересадить их на постоянное место для цветения в следующем сезоне. Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов (однолетних и многолетних, луковичных, клубневых, комнатных и с вьющимися стеблями) — 7, 8, 9 и 10 июня.
Вторая половина месяца прекрасно подходит для посадки саженцев яблони, груши, вишни, сливы (15 и 16 июня), винограда, крыжовника, смородины, малины и ежевики (15, 16, 20, 21 июня).
Для садовых работ в июне тоже есть свои подходящие дни. Единственный момент — в первый месяц лета не рекомендуется прививать деревья и кустарники. Всё остальное — пожалуйста.
Лунный календарь на июль 2022 года
Сажать в июле уже практически нечего. Разве что лук на зелень и севок (1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 31 июля), редис с редькой и дайконом (1, 4, 5, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 31 июля), зелень (1, 18, 26 июля) и бахчевые (13, 14, 21, 22, 23 июля). Также можно заняться посевом, посадкой и пересадкой цветов. Для этого благоприятными днями, согласно лунному календарю, считаются 4, 5, 8 и 31 июля. А вот для садовых работ — самое время.
Лунный календарь на август 2022 года
СЮЖЕТ
— В огороде август начинается со сбора овощей, но можно и высаживать определенные культуры. В регионах, где теплая погода держится до конца октября, высевают бобовые, редис и редьку, огурцы, лук и чеснок, чтобы получить урожай осенью, — говорит Марина Девяткина. — Согласно лунному календарю, на растущую Луну пора заниматься надземной частью растений, собирать урожай и ухаживать за поздними культурами. Можно высаживать овощные культуры, которые дают урожай на стеблях, например горох и фасоль. Убывающая Луна поддерживает активное движение соков в корневой системе. В эти дни можно высаживать и пересаживать растения для укрепления корневой системы, сажать луковичные культуры.
В августе можно также сеять, сажать и пересаживать цветы. Однолетники, многолетники, луковичные и клубневые, комнатные — для всех благоприятные даты одинаковы: 1, 2, 3, 4, 11, 30 и 31 августа.
А пока до начала лета есть еще несколько весенних дней, займитесь другими приятными хлопотами:
- разберитесь, как сажать розы, чтобы они точно дали красивые цветы, для этого вам пригодится узнать про лучшие сорта, правила ухода и способ выращивания куста из букета;
- займитесь клубникой — разбираемся, как правильно посадить и чем подкормить кусты, чтобы получить урожай больших сладких ягод;
- а если вы еще не обзавелись земельным участком (или на нем просто закончилось место), а посадить что-нибудь полезное ужас как хочется, вот вам 7 овощей, которые можно посадить на балконе прямо сейчас.