Не время отдыхать: лунный календарь садовода на лето 2022 года

В июне можно сажать томаты, огурцы, перец, лук, капусту — да практически всё.



— Смело засевайте семенные культуры, которые будут готовы к осени, — говорит агроном Марина Девяткина. — Также в начале лета можно обновить грядку с салатом и шпинатом. Можно посеять несколько лунок огурцов и цветной капусты. Кроме того, это время для посадки кукурузы, репы, свеклы, редьки и фенхеля. Еще не поздно посадить тыкву и кабачки с патиссонами, они тоже успеют вызреть до холодов.

