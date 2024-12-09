С таким маникюром вы будете королевой новогодней вечеринки: 7 неотразимых идей от мастеров

Пока мы еще заняты своими повседневными делами, к нам плавно подкрадывается год Змеи. Кому-кому, а девушкам самое время задуматься о том, как встретить его во всей красе. Один из основных нюансов — какой маникюр сделать на новогоднюю вечеринку, чтобы точно быть самой неотразимой. Если вы не хотите долго выбирать из всего многообразия вариантов, мы заранее позаботились обо всём и попросили нейл-мастеров подсказать нам актуальные и красивые варианты. В итоге у нас набралось 7 шикарных идей маникюра, которые вы можете использовать на корпоративе или дружеской вечеринке как секретное оружие, которое каждого сразит наповал своим блеском.
Нестандартная форма и яркий дизайн
Как отмечает ведущий инструктор Zet Color Анна Левчук, в преддверии праздников даже любительницы классических нюдовых оттенков готовы рискнуть и выбрать яркий дизайн. Это отличная возможность внести частичку Нового года в повседневную жизнь.
— Для мастеров новогодние дизайны — это простор для творчества. Появляется шанс предложить клиентам что-то экстравагантное под соусом праздничного настроения, — рассказала Анна Левчук. — Клиенты охотно соглашаются на смелые идеи. Это взаимовыгодный процесс, когда и мастер, и клиент с удовольствием участвуют в создании праздничного образа.
Маникюр с символом года
Инструктор Александра Азовкина предлагает оригинальный дизайн с использованием символа Нового года — цветка пуансеттии. Акварельное изображение цветка на искрящейся базе, напоминающей блеск бенгальских огней, создает идеальный праздничный маникюр.
— Цветок пуансеттия — своеобразный символ Нового года, который часто используют для украшения праздничного застолья. Его прекрасная акварельная версия в сочетании с искрящейся базой, напоминающей блеск бенгальских огней, создали прекрасный новогодний маникюр, — объясняет мастер Александра Азовкина.
Хищные принты
Еще одна интересная идея от мастеров — наращивание с использованием прозрачной искры, перекрытой золотым топом «кошачий глаз». Растяжка черным муссом добавляет глубины и загадочности дизайну. Такой маникюр отлично подойдет для новогодней вечеринки.
— Здесь наращивание прозрачной искрой перекрыто золотым топом «Кошка 12D», сделана растяжка черным муссом, — объясняет тонкости этого дизайна мастер маникюра Елена Терентьева.
Новогодние мотивы
Популярными остаются классические новогодние мотивы: снежинки, елочки, подарочные коробки. Мастера предлагают использовать для их создания различные техники: стемпинг, роспись тонкой кистью, объемный дизайн. А комбинация нескольких техник позволяет создать уникальный праздничный маникюр.
Акварельный дизайн
Цветовая гамма новогоднего маникюра традиционно включает красный, зеленый, золотой и серебряный. Однако бьюти-специалисты рекомендуют не ограничиваться только этими оттенками. Глубокий синий, насыщенный фиолетовый, нежно-розовый также прекрасно подходят для создания праздничного настроения.
Акварельный дизайн в нейл-арте позволяет создать эффект размытия, переходов и художественных мазков, напоминающих картины. Синие оттенки с белыми разводами и блестящими акцентами — стильное комбо для завершения новогоднего образа.
Больше блеска
Особое внимание стоит уделить блеску и сиянию. Мастера советуют использовать глиттеры, шиммеры, втирки для создания эффекта сверкающего снега или мерцающих звезд. Такие элементы добавят маникюру праздничного шика и будут отлично смотреться в свете новогодних гирлянд.
Минимализм — для самых скромных
Если экстравагантность не про вас, даже на Новый год, то в этом сезоне нейл-мастера предлагают минималистичные дизайны. Тем, кто предпочитает сдержанный стиль, для праздничной вечеринки подойдет однотонное покрытие с небольшим акцентом в виде золотой полоски или одиночной снежинки. Такой маникюр будет уместно смотреться и после новогодних праздников.
Главный секрет новогоднего маникюра
Важно помнить о качестве выполнения маникюра. Бьюти-специалист Анна Левчук подчеркивает, что даже самый простой дизайн должен быть выполнен безупречно. Аккуратность и внимание к деталям — ключ к созданию идеального новогоднего маникюра.
Новогодний маникюр — это не только красивый дизайн, но и возможность порадовать себя, создать праздничное настроение. Экспериментируйте, пробуйте новые техники и не бойтесь ярких цветов. Ведь наступающий год Змеи — самое подходящее время для волшебных перемен, в том числе и в маникюре.
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