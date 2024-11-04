Секси-папочка: девушки в Сети выбрали самый привлекательный типаж современного мужчины — он многих удивит

Игра: найди секс-символ Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Тренды виртуального мира множатся с невероятной скоростью — только успевай следить. Девушки любят придумывать названия бьюти-явлениям, старательно разделяя самих себя на категории по внешним признакам. О мужчинах девчонки тоже не забывают — ведь так проще обсуждать очередного кавалера с подружками. Этот скуф, тот какой-то странный штрих, а вот он — дэдбод, с пометкой «нравится». Рассказываем, кто такие дэдбоды и чем они привлекательны (или нет).

Начать хочется с уточнения: названия для разных типов парней девушки придумывают ради забавы и без злого умысла. Так действительно проще общаться и понимать друг друга.

Очередное определение, возникшее на просторах Сети — дэдбод, производное от английского dad's body — то есть папино тело (dad bod — упрощенный вариант). Этой категории мужчин присудили звание секс-символа и возвели на пьедестал.

С каких пор папино тело стало привлекательным — не ясно (нужно задать этот вопрос психологу), но девушки, как мы надеемся, имеют в виду тело не своего папы, а чужого, и вкладывают в бьюти-явление свой смысл. Увлеченное обсуждение в соцсетях привело к общему мнению: дэдбод — идеальная кандидатура для будущего мужа и отца.

Кто такие дэдбоды

Примерно так выглядит мужчина типажа дэдбод Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Дэдбоды — это следящие за собой мужчины в самом расцвете сил, в возрасте 50–60 лет. Они ходят в тренажерный зал, но без фанатизма — не живут в качалках и не помешаны на правильном питании. Имеют легкую седину на висках (это считается сексуальным) и даже легкий пивной животик. Чуть-чуть поплыл, но еще держится.

Приводим пример

Амбассадором «дэдбодства» сегодня можно назвать Леонардо ди Каприо — у него не идеальная форма, но он все равно пользуется популярностью у девушек. Актер занимается пляжным волейболом и при этом любит вкусно поесть. В список также попали Адам Сэндлер, Вин Дизель и Ченнинг Тейтум, хотя ему всего 44 года. И, разумеется, Джордж Клуни — идеальная иллюстрация тренда.

Среди российских представителей к дэдбодам отнесли Фёдора Бондарчука, Константина Хабенского, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченко. Уже не молодые, но в самом соку мужчины, состоявшиеся и авторитетные. Так и тянет добавить сюда еще и Карлсона…

Причем тут замуж?

Если привести к единому мнению высказывания девушек из соцсетей, то получается следующее. Дэдбоды, по их мнению, идеальные кандидатуры в мужья, потому что, не имея фанатичной зацикленности на занятиях спортом, они смогут выделять время на занятия с детьми, а по выходным водить их в кафе, чтобы съесть что-нибудь вкусное. Мужчины же, закцикленные на своей внешности, у девушек считаются более агрессивными из-за высокого уровня тестостерона, а еще они склонны к изменам.

Мужчина типа dad bod — эмоционально зрелый, он надежный партнер, который может стать твердой опорой для женщины. Он понимает, что такое ответственность, и без страха берет ее на себя. Отношения с дэдбодом основаны на взаимности.

Еще один момент в пользу дэдбодов: многие женщины не довольны своей внешностью, поэтому хотят себе в партнеры не красавца атлетического телосложения, рядом с которым они будут чувствовать себя некомфортно, а самого обычного мужичка. С ним можно не бояться быть собой и без угрызений совести хрустеть чипсами за вечерним просмотром сериала.

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